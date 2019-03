Plantilla del Zoosanitario de Sevilla reclama refuerzos de personal, especialmente ante Fiestas de la Primavera

Publicado 24/03/2019 13:09:35 CET

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Zoosanitario Municipal han pedido al Ayuntamiento de Sevilla que lleve a cabo un refuerzo de personal, especialmente ante la llegada de las Fiestas de la Primavera, a la par que lamentan los compromisos que el alcalde, el socialista Juan Espadas, no ha llegado a llevar a cabo, como la creación de unidad centrada en la desinfección, desratización y desinsectación (DDD).

Según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa municipal, Manuel Loza, actualmente se desempeña el trabajo con la ausencia de "un tercio" de la plantilla, ya que señala que faltan un total de ocho personas, entre los que menciona laceros, conductores, administrativos, ayudantes de desinsectación o un jefe obrero.

Además, advierte de que con la llegada de la Semana Santa o la Feria de Abril hay que hacer trabajos extraordinarios para que no haya ningún tipo de incidencias, por lo que "se necesitaría un refuerzo de personal que no llega". "Los sindicatos estamos cansados de pedirlo, igual que ocurre en verano, porque se necesita que se hagan contrataciones, además de cubrir las vacantes".

En este sentido, defiende el refuerzo para realizar especialmente estas actuaciones puntuales, explicando que existe "un plan de productividad para que los trabajadores realicen horas fuera de la jornada habitual, pero no es suficiente y se quedan muy cortos de personal".

Loza lamenta que existieran sobre la mesa varias propuestas para mejorar el servicio, como crear una unidad centrada en la desinfección, desratización y desinsectación (DDD), pero que "no se ha puesto en marcha pese a que sería muy conveniente en una ciudad tan grande como Sevilla". "No se ha dado ningún paso para crear esa unidad", indica, añadiendo que las plazas para su realización se podrían conseguir amortizando las de otras áreas que no necesitan ser cubiertas, como se llevó a cabo en Servicios Sociales.

De hecho, recuerda que esa falta de personal llevó a que el Ayuntamiento firmara el pasado año un acuerdo con Emasesa para que los profesionales del Zoosanitario concentraran sus esfuerzos en los colegios, parques y zonas verdes y la empresa pública metropolitana se encargará del control de plagas en las redes de abastecimiento, al igual que ya hace en sus instalaciones, una labor que Emasesa ha externalizado.

Por último, señala que no se ha abordado la relación de puestos de trabajo (RPT), definiendo las labores que se realizan, ni se ha recuperado el calendario que recogía las tardes y fines de semana, que fue eliminado durante el mandato de Juan Ignacio Zoido (PP) y que contaba con el compromiso de que fuera retomado cuando se eliminara el horario de 37,5 horas semanales para la plantilla municipal. "Se firmó en octubre, pero no se ha aplicado", matiza.