Plataforma del Polígono Sur se reúne con el alcalde la próxima semana para abordar apagones y los desvíos de Tussam

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla del Polígono Sur ha anunciado que la próxima semana mantendrá una reunión con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la que se abordarán dos cuestiones que afectan a los vecinos del barrio. En primer lugar, el desvío de las líneas 30, 31 y 32 de Tussam por apedreamiento de autobuses y también los apagones que sufren, en el barrio de menor renta neta media anual por persona de toda España y que está marcado por la delincuencia.

Así lo ha detallado el miembro de la Plataforma, Manuel Rosas, en declaraciones a Europa Press, "el alcalde ha prometido un encuentro la próxima semana --aún sin fecha exacta-- durante su visita al Centro de Participación de Personas Mayores del barrio, con el objetivo de tratar temas que perjudican directamente a los vecinos del Polígono Sur, como son el desvío de Tussam y los apagones".

De este modo, cabe recordar que el pasado 20 de febrero Tussam informaba en su cuenta de X que los autobuses volvían a la normalidad, pero al día siguiente, el 21 de febrero, el desvío de las líneas 30, 31 y 32 volvió a estar vigente debido a un repunte de la delicuencia cuando se repetían apedreamientos a los autobuses.

En este sentido, actualmente la línea 30 deja de pasar por la Avenida Las Letanías y Escultor Sebastián Santos y realiza paradas provisionales en Reina de Los Ángeles y Avenida de La Paz. Además, la línea 31 dejaba de pasar por Luis Ortiz Muñoz y Victoria Domínguez Cerrato parando provisionalmente en Padre José Sebastián Bandarán.

También, la línea 32 el autobús dejaba de nuevo de pasar por las calles Orfebre Cayetano González, Luis Ortiz Muñoz y Victoria Domínguez Cerrato y realizaba la parada provisional en Padre José Sebastián Bandarán. Una situación ante la que el Ayuntamiento señalaba que "han sido los propios trabajadores, desde el comité de empresa, los que han pedido que se supriman estas paradas, porque lo más importante es salvaguardar la seguridad de conductores y pasajeros".

La Asociación Nosotros También Somos Sevilla del Polígono Sur advertía que "la retirada de servicios públicos no solo no soluciona la inseguridad ni mejora la convivencia, sino que agrava la exclusión y el abandono de estos barrios". "Esta estrategia no solo no resuelve el problema, sino que lo profundiza, aumentando la desigualdad y castigando a quienes dependen del transporte público para estudiar, trabajar o acceder a servicios básicos. La ausencia de políticas adecuadas, que llevamos años reclamando, es precisamente lo que ha generado las condiciones que ahora se utilizan como excusa para justificar más recortes y restricciones", reflexionaba la plataforma.

CASI 400 APAGONES EN ENERO

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla contabilizaba 396 incidencias en el mes de enero, una cifra que "triplica" las incidencias registradas en noviembre (121). Una "grave situación", en la que, a mediados de enero, ha habido días con "hasta 29 incidencias por apagones en el Polígono Sur".

Unos número que, según la Asociación, "recuerdan a lo ocurrido en los meses de julio y agosto, cuando en los meses de más calor se registraron una media de diez incidentes diarios". Las incidencias se concentran de nuevo "los centros de transformación ubicados en las calles calles Mago de Oz, Estrella del Mar o Reina de la Paz", donde los hogares registran temperaturas "que no dejan descansar a los vecinos por las noches debido al frío".

En este sentido, el miembro de la Asociación Nosotros También Somos Sevilla, Manuel Rosas, lamentaba la situación de las familias afectadas y puntualizaba que "son muchos los afectados, entre ellos, personas mayores, niños y enfermos, como el caso de un niño que necesita refrigeración para su medicación y que en numerosas ocasiones está afectado por los cortes de electricidad en su casa, como ha ocurrido este miércoles a partir de las 07,30 horas hasta la mañana de este jueves".

De este modo, Manuel indicaba que "Endesa tiene la obligación de suministrar el servicios a todos los vecinos que contratan su energía independientemente de lo que ocurra".

Por ello, --en el contexto de la auditoría de la Junta publicada en junio apuntando a las acometidas ilegales como causa de las incidencias--, criticaba que la empresa "da un resumen ejecutivo que va en una determinada línea de justificar los problemas que tiene Endesa con enganches ilegales, pero cuando le pedimos información que sustente esos datos, no te lo dan con lo cual, todavía estamos en las dudas de si ese resumen ejecutivo sintetiza de verdad cuáles son los problemas de Endesa", que de su lado esgrime inversiones por valor de 3,5 millones de euros en actuaciones de mejora en la calidad y seguridad de los suministros eléctricos en el Polígono Sur.

Por su parte, Endesa ha invertido en 2024 "más de 4,2 millones de euros" en actuaciones de refuerzo de las infraestructuras eléctricas en los barrios más afectados por el fraude en Sevilla, "con el fin de paliar la problemática del fraude relacionado con plantaciones de marihuana, que provoca la sobrecarga de la red derivando en cortes de suministro generalizados a todos los clientes", han declarado desde la empresa.

Según trasladaba Endesa en una nota, la última tecnología, la digitalización y la renovación de cableado, son algunas de las medidas que se han tomado con el fin de "reforzar las infraestructuras eléctricas para que puedan soportar la sobrecarga que provocan las plantaciones de marihuana que demandan energía las 24 horas los 365 días del año", insistían.