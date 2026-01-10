De la Plaza de España a los pabellones: Sevilla plantea una ruta turística por los espacios de la Expo del 29

Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamerica de 1929 en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisario del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla, Julio Cuesta, ha señalado que una de las ideas barajadas para la efeméride es una ruta por los pabellones que aún lucen en la ciudad hispalense, que abarcaría desde la Plaza de España hasta los principales pabellones y espacios del Parque de María Luisa, con el objetivo de crear un recorrido que dé a conocer la "riqueza histórica y cultural" del patrimonio.

"Una de las ideas, y un verdadero propósito, es que todo el espacio que queda de la Exposición se convierta en una nueva ruta turística de la ciudad. Me sentiría totalmente fracasado si no fuera así. Hoy la gente llega a la Plaza de España y no pasa de ahí", ha enmarcado Cuesta en una entrevista concedida a Europa Press.

Al hilo, el responsable ha expresado que esta ruta supondría una oportunidad para que aquellos que visitan la capital andaluza pudiesen descubrir los pabellones, las palmeras y otros elementos históricos "que permanecen desconocidos para muchos", fuera de los circuitos tradicionales tan centrados en el Alcázar o el centro histórico. "Incluir un circuito monumental, espectacular, del que no somos conscientes, y un recorrido por el parque debidamente explicado dentro de un circuito turístico, es una verdadera joya", ha apostillado.

UNA CASA DE AMÉRICA EN SEVILLA: ASIGNATURA PENDIENTE

Por otro lado, a juicio del responsable, que recientemente ha cumplido un año al frente de la conmemoración del centenario, es una asignatura pendiente para Sevilla "establecer una plataforma permanente de relación con la comunidad iberoamericana, que se materialice en ferias periódicas, encuentros, congresos y, sobre todo, en una Casa de América en la ciudad".

"Tenemos un enorme 'disco duro' de nuestra relación con América --en el Archivo de Indias, en la Biblioteca Colombina y en lo que probablemente es la mejor biblioteca hispanista del mundo, en la calle Alfonso XII--, y debemos ponerlo en valor para que la gente se interese y nos impliquemos en el futuro", ha establecido.

En esta línea, Cuesta ha confirmado que este año la organización va a convocar la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición Iberoamericana de 1929, "para contarles el proyecto e invitarles a implicarse en la conmemoración".