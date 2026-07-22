El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba la concesión de los Premios Ciudad Alcalá 2026

Recopilación de los diez galardonados en los Premios Ciudad Alcalá 2026 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 22 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la concesión de los Premios Ciudad de Alcalá 2026, el "máximo reconocimiento institucional con el que la ciudad distingue la trayectoria, el compromiso y la contribución" de personas y entidades que han destacado por su "dedicación y servicio" al municipio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, víspera del Día de Alcalá, durante un "solemne acto institucional" que se celebrará en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Entre los seleccionados, se encuentra la profesora de Geografía e Historia María Quirós, que ha dedicado más de 40 años a la docencia y ha ejercido durante las dos últimas décadas la dirección del IES Cristóbal de Monroy, el cual ha celebrado este año su 50º aniversario. Asimismo, el certamen también galardonará a Francisca Olías, por su labor como concejala de Educación y teniente de alcalde en el primer ayuntamiento democrático, además de seguir colaborando como "activa divulgadora de la memoria democrática local".

Igualmente, el listado continua con personalidades como la "destacada bailaora" y profesora de flamenco Araceli de Alcalá que, en palabras del Ayuntamiento, se ha convertido uno de los "nombres más representativos de la tradición artística alcalareña", así como Joaquín Ordóñez, un "referente del movimiento pacifista, ecologista y memorialista" del municipio, que ha impulsado durante décadas la recuperación del río Guadaíra y ha contribuido a preservar la memoria de las mujeres aceituneras de Alcalá.

Del mismo modo, han recibido distinciones otros alcalareños como la directora escénica Magdalena Alfaro, quien ha centrado sus proyectos teatrales en la intervención social y educativa en colaboración con asociaciones, instituciones y ONGs; el investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla Juan Carlos Sánchez, que ha aproximado sus investigaciones al avance de la transición ecológica y del sector aeroespacial; y el Estudio de Danza Grand Allegro que, desde 1977, ha dedicado su actividad al "desarrollo integral del cuerpo y la mente a través del movimiento" de la danza y el pilates.

Por último, el Ayuntamiento ha completado el índice de conmemorados con los reconocimientos a Jesús Alcarazo, por su "excelencia en la cerámica artística" y su contribución al patrimonio urbano e histórico; Ricardo Piña, quien recibirá el título póstumo por su "extraordinaria y dilatada trayectoria como médico de familia, su calidad humana y su dedicación ininterrumpida al cuidado" de los vecinos; y Carlos Gallego, gracias a su trayectoria de 35 años como presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja que, según el Consistorio, ha sido "fiel reflejo de toda una vida dedicada a los servicios de los demás".

En suma, estos reconocimientos han puesto en valor "el talento, la dedicación y el compromiso" de quienes, desde la cultura, la educación, el ámbito social, el deporte, el tejido asociativo, la empresa o cualquier otro sector de la vida pública, han contribuido a "engrandecer Alcalá de Guadaíra y a construir una sociedad más dinámica, solidaria y cohesionada".