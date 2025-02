El pleno de Coria (Sevilla) aborda el jueves la "impunidad" de las narcolanchas en el río Guadalquivir

La nueva moción será debatida tras las vistosas imágenes de vídeo de estas embarcaciones navegando de día por el río

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), gobernado por el andalucista Modesto González, celebra el jueves su pleno ordinario de febrero, con un orden del día en el que figura una moción de Andalucía por Sí (AxSí) que demanda al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "medidas físicas y/o tecnológicas para impedir que las narcolanchas accedan al Guadalquivir impúnemente", según dicha propuesta recogida por Europa Press.

La moción será debatida después de que recientemente, la difusión de imágenes de vídeos sobre varias narcolanchas surcando a plena luz del día las aguas del cauce vivo del Guadalquivir en el tramo correspondiente a Sevilla capital hayan reavivado, aún más, el debate público y político en torno a la lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido, esta moción de Andalucía por Sí rememora que en febrero de 2024, el pleno de Coria ya aprobó por unanimidad una moción de los andalucistas reclamando al Gobierno central la "recuperación" de una unidad policial "específica" para el control del río Guadalquivir, como era el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), al "aumentar" la "problemática de las narcolanchas".

DELITOS Y ADEMÁS RIESGOS PARA LA CIUDADANÍA

En aquel pleno, los grupos políticos de Coria debatían cómo tales embarcaciones no sólo participan en una actividad delictiva, sino que navegan "a altas velocidades" por el Guadalquivir generando riesgos para quienes navegan en otros barcos recreativos o de transporte; con lo que el pleno reclamaba, hace ya casi un año, "la recuperación de una unidad específica" para el control del río, como era la unidad OCON-Sur, ante "la problemática de las narcolanchas".

En este marco, la nueva moción a debatir en el pleno de Coria avisa de que "doce meses después" de aquel debate plenario y la elevación de la petición al Gobierno central, "el problema no sólo no se ha atajado, sino que ha aumentado en peligrosidad social"; insistiendo en que "la desaparición de la Unidad OCON de la Guardia Civil propició el alarmante crecimiento de esta problemática, pues al no haber una vigilancia de manera permanente, para prevenir y controlar, aumentó el trasiego de drogas".

"Todo apunta a que las mafias han considerado el Guadalquivir como la autopista fluvial de introducción de la droga de peso en el sur de España", figura en la nueva propuesta a debatir en el pleno ordinario del jueves por el Ayuntamiento de Coria, que detalla que "los profesionales del ramo piden que se ponga específicamente en activo un Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, también llamado Greco, unidades altamente especializadas de investigación del Cuerpo Nacional de Policía dedicadas a la lucha contra las mafias, el crimen organizado y el tráfico de drogas, en nuestro entorno".

LA IMPLANTACIÓN DE UN GRECO EN EL ESTUARIO DEL RÍO

Dado el caso, la moción reclama al Gobierno central la implantación de un grupo policial de esta naturaleza "en la zona que circunda el estuario del Guadalquivir, para hacer frente a la problemática causada por las narcolanchas".

Además, la propuesta pide "que dote de los medios materiales y humanos necesarios a las comisarías de Policía Nacional y jefaturas de la Guardia Civil de los municipios afectados del estuario del Guadalquivir", que "se proporcione la formación técnica necesaria a los miembros de las citadas comisarías" y, en definitiva, "medidas físicas y/o tecnológicas para impedir que las narcolanchas accedan al Guadalquivir impúnemente".