Pleno de la Diputación de Sevilla para aprobar la relación de galardonados con la Medalla de Oro de la Provincia

Archivo - Sevilla.-El Pleno de Diputación aborda este jueves una convocatoria del FEAR y obras de emergencias en cuatro carreteras - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, presidirá este jueves, 30 de abril, el Pleno extraordinario para la aprobación institucional de la nómina de personas y entidades a las que la Corporación concederá las Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en este año 2026.

Cada 23 de mayo, la provincia conmemora su día, coincidiendo con la fecha (1912) en la que se promulgaba el decreto que establecía la primera delimitación territorial de España por provincias. No obstante, en esta edición, la Diputación ha trasladado su celebración al día 28 de mayo para evitar que coincida con la tradicional Romería del Rocío.

Ese día se convierte en la "fiesta" de las personas que han nacido o que han elegido la provincia para vivir, y la Diputación celebra "la excelencia y los méritos personales, colectivos, profesionales y sociales de su ciudadanía más ejemplar", como detalla el organismo provincial en un comunicado.

En cuanto al acto en sí, tendrá lugar en el el auditorio Cartuja Center CITE Sevilla, como viene sucediendo en los últimos años, bajo el lema 'El talento que se siente' --el pasado año se escogió 'Aquí, Sevilla--, y están invitados las sevillanas y sevillanos que así lo deseen, si bien deben inscribirse a través de la página web institucional ('www.dipusevilla.es').

En el Día de la Provincia de 2025 fueron distinguidos, entre otros, El Pueblo Gitano, por sus seis siglos de historia compartida en España y, particularmente, en Sevilla; el médico e investigador Guillermo Antiñolo, director del Departamento de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Virgen del Rocío, y el cantante y compositor palaciego Pepe Begines, al cumplirse 36 años de su primer disco, 'Agropop', con su grupo No me pises que llevo chanclas.

La Hermandad del Rocío de Villamanrique, Alfombras Baldomero, Álvaro Moreno --fundador de la empresa del mismo nombre--, el guitarrista Antonio Carrión y la actriz Verónica Sánchez también recibieron la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

PLENO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL

Este Pleno extraordinario vendrá precedido de la sesión plenaria correspondiente al mes de abril; por tanto, tendrá carácter ordinario, que dará comienzo una hora antes (10h), en la sede provincial. En este sentido, está prevista la adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebraba este domingo, a través de una declaración institucional que suscriben todos los grupos políticos representados en la Corporación, con la que se unen al reconocimiento a las víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que hacen la Organización Internacional del Trabajo y el movimiento sindical mundial.

Además, esta sesión plenaria recoge en su orden del día las aprobaciones de una modificación puntual en la Línea de Refuerzo Financiero para beneficiarios del Programa de Reducción de Déficits en Infraestructuras Deportivas Básicas, incluida en el Plan Actúa y del Plan de Verificación de las subvenciones de materiales concedidas por la Diputación para las obras y servicios dentro del Programa de Fomento de mpleo Agrario 2025.

Asimismo se pondrán sobre la mesa varias daciones de cuenta relativas a la aprobación de la declaración de emergencia de obras en las carreteras provinciales SE-9220, SE-9222, SE 9223 y vía SE-453, y la rectificación de acuerdo plenario de la modificación del Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas 2022-2025, entre otros puntos del orden del día.