El Pleno de Diputación de Sevilla rechaza la moción del PP pidiendo la retirada del nuevo modelo de financiación

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha rechazado este jueves la moción presentada por el PP en la que pedía al Gobierno central la retirada del nuevo modelo de financiación al "agraviar a Andalucía y afectar a la igualdad de todos los territorios del país". La propuesta ha contado con los votos a favor de PP y Vox, y los votos en contra de PSOE y Con Andalucía.

La diputada del PP y exponente de la moción, Gloria Guillén, ha enmarcado el texto como una "defensa de la autonomía local y el municipalismo". En esta línea, ha asegurado que la nueva propuesta viene a "empobrecer a los contribuyentes y romper con la solidaridad", al mismo tiempo que ha reclamado "una mejor financiación" para Andalucía.

"La propuesta del Gobierno nace de una necesidad política y favorece a las comunidades más ricas", ha afirmado Guillén a la par que ha asegurado que las medidas propuestas provocan que "los ayuntamientos que cumplen no puedan gastar los remanentes".

Por otro lado, la diputada de Hacienda y representante del PSOE, Inmaculada Márquez, ha asegurado que la moción es un ejercicio de "confrontación" y que "no recoge ninguna propuesta de mejora". Asimismo, ha defendido que con el nuevo modelo, Andalucía "es la comunidad más beneficiada".

Con respecto a esto último, la popular Gloria Guillén ha negado dicha afirmación y ha asegurado que los andaluces " reciben 140 euros menos que un catalán".

En esta línea, también ha mostrado su rechazo al modelo el diputado de Vox, Rafael García, que ha asegurado que "los primeros perjudicados son los vecinos". "Esto es la consecuencia de un modelo donde el gobierno entrega todo al chantaje", ha afirmado.

Por otro lado, la diputada de Con Andalucía, Josefa Izquierdo, ha asegurado que al PP y Vox "solo les preocupa confrontar con el Gobierno de España", al mismo tiempo que ha defendido que "van a seguir peleando por el multilateralismo real y el no a la ordinalidad". Asimismo, ha reclamado a la Junta que "pague lo que debe a los municipios de la Patrica".