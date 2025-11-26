El Pleno de Dos Hermanas (Sevilla) debate extender la Línea 3 del Metro hasta la estación de trenes Casilla de Los Pinos

Vista aérea de Dos Hermanas. - AYTO.DE DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) va a presentar este viernes en el Pleno ordinario las alegaciones correspondientes al estudio informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla, de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, por considerar que el trazado propuesto es "manifiestamente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de transporte de la provincia".

En este asunto, el Consistorio nazareno propone que el recorrido del tramo sur de Línea 3 se prolongue dentro del término municipal de Dos Hermanas, siguiendo el trazado de la Carretera Nacional IV, hasta la futura estación de trenes de Casilla de los Pinos.

La propuesta esgrime que con dicha prolongación se daría servicio a las ciudadanía de Dos Hermanas en sus desplazamientos a Sevilla y en particular al Hospital de Valme, con el apoyo del transporte urbano de autobuses. Además a través de Cercanías C-1 de Renfe, "la referida ampliación permitirá acceso directo en transporte público al Hospital de Valme para todos los municipios de su ámbito de asistencia en la zona sur de la provincia, a través de las estaciones de Las Cabezas de San Juan o Lebrija", señala el Gobierno local en una nota de prensa.

Igualmente, la ampliación del tramo sur de la Línea 3 hasta el término de Dos Hermanas, permitiría el acceso en metro a la capital al municipio el municipio de Los Palacios y núcleos de población cercanos. Por otro lado, la prolongación hasta Casilla de los Pinos posibilitaría su enlace con la futura ampliación de la Línea 1 del Metro, "completando el anillo de transporte en metro del municipio para la totalidad de la cobertura de ambas líneas".

A esta propuesta debe añadirse la circunstancia de que Dos Hermanas está ejecutando en la actualidad dos aparcamientos disuasorios en el entorno inmediato a la futura estación de Casilla de los Pinos. De un lado, los aparcamientos previstos para la propia estación, en la calle Dulcinea del Toboso, con un total de 186 plazas.

Por otro lado, los aparcamientos del Palacio de Congresos en la avenida de la Libertad, con un total de 1.204 plazas de aparcamiento, a las que hay que sumar, 90 plazas más, en ampliación prevista para el mismo. La suma total de plazas de aparcamiento que permitirían su posterior conexión con el la ampliación de la Línea 3 que se propone serían de 1.408 estacionamientos.

En este sentido, desde el equipo de gobierno entienden que las circunstancias evidencian la existencia de una apremiante necesidad de completar las líneas del Metro, como infraestructura de carácter netamente metropolitano, hasta su conexión con el centro del municipio de Dos Hermanas, no solamente para dar servicio adecuado a su población sino también como nudo de conexión de transporte público para el resto de municipios conforman la zona sur de la provincia.

La propuesta de la Junta para el tramos sur de la Línea 3, que conectará el Prado de San Sebastián con el Hospital de Valme, discurriría "en un recorrido exclusivo en el municipio de Sevilla, que en modo alguno justifica el pretendido carácter metropolitano de la actuación y su financiación por la Junta", según consta en la valoración de la propuesta.

Para el Gobierno nazareno, el trazado propuesto "no tiene en cuenta la situación del desarrollo demográfico de Dos Hermanas y su incidencia en la red de transportes del área metropolitana. Los pretendidos fines para la sostenibilidad del transporte y el medio ambiente que se exponen en el documento presentado ignoran las previsiones de crecimiento poblacional de este municipio a corto plazo y las necesidades de transporte público que la misma demandará".

Según las previsiones del Servicio de Estadística, el municipio verá incrementada su publicación población en 2032 hasta llegar a mas de 206.000 habitantes, mas de 52.000 de dicho incremento en la actual zona de expansión de 'Entrenúcleos'.