El pleno municipal aprueba destinar el solar de la calle Campamento a un aparcamiento que gestione una empresa

Publicado 28/09/2018 13:27:49 CET

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado con el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos y el voto contrario de Participa e IU, dedicar los suelos municipales comprendidos entre las calles Campamento, Jazminera y Clara Campoamor a un aparcamiento provisional gestionado de manera indirecta por la empresa que resulte adjudicataria de la explotación de tales terrenos.

Hablamos del entorno de las antiguas cocheras de Renfe, un espacio enclavado entre las calles Campamento y Jazmineras, junto al barrio de San Bernardo. La zona se dividía entre una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Junta para la construcción de un centro educativo y otro solar de menores dimensiones cedido también por el Consistorio pero a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para la construcción de su nueva sede.

No obstante, el transcurrir de los años sin que comenzase la construcción de tales edificios devino en la degradación de ambas parcelas, siendo usada la finca cedida a la Junta de Andalucía como aparcamiento incontrolado de vehículos y registrándose episodios de ocupación en las construcciones ruinosas de la finca cedida a la FAMP.

En 2015, en cualquier caso, el Ayuntamiento habría solicitado a la Junta que dado el tiempo transcurrido sin tener novedades del colegio proyectado en la parcela que le fue cedida, autorizase el aprovechamiento del terreno como "aparcamiento" ordenado y plenamente habilitado, hasta el momento en el que arrancase finalmente la construcción del colegio.

LA JUNTA RENUNCIA

Pero aunque la Junta autorizó tal extremo, la Intervención del Ayuntamiento no permitía la operación, al no quedar claro el periodo que restaba hasta comenzar la obra del colegio. Finalmente, y según la documentación recogida por Europa Press, el pasado mes de septiembre de 2017, el Ayuntamiento daba cuenta de la decisión de la Junta de renunciar a la parcela cedida, porque "actualmente no es necesaria para los fines" para los que fue entregada a la Administración andaluza, toda vez que la FAMP habría hecho lo mismo respecto a la finca que tenía cedida.

Ahora, el Ayuntamiento hispalense ha aprobado dedicar estos suelos a un aparcamiento provisional gestionado de modo indirecto por la empresa que resulte adjudicataria de su explotación, toda vez que los pliegos del concurso público necesario para ello contemplarían una concesión administrativa de cuatro años prorrogables a seis, para habilitar al menos 302 plazas de aparcamiento en este espacio.

Así lo ha explicado durante el pleno el concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), recordando que la idea es que estos terrenos acojan "provisionalmente" este aparcamiento, a la espera de que la Junta de Andalucía acometa el centro educativo previsto en dicho enclave.

Frente a ello, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha alertado de que en Sevilla muchas situaciones provisionales "acaban convirtiéndose en norma", abogando por "exigir a la Junta" que construya el colegio previsto en lugar de "dar a una empresa" los terrenos para un aparcamiento que, a su juicio, no tendrá carácter disuasorio y no está específicamente dirigido a los vecinos de la zona.

PODRÍA ALBERGAR "UNA ESCUELA INFANTIL"

En la misma línea se han pronunciado Cristina Honorato y Susana Serrano, por parte de Participa, quienes han lamentado que el Ayuntamiento "renuncie" al aprovechamiento de estos suelos para usos educativos, porque el Consistorio podría acometer "por ejemplo una escuela infantil municipal". Del mismo modo, han criticado que los terrenos se destinen al aprovechamiento por parte de una empresa.

Por Ciudadanos, Francisco Moraga ha defendido la decisión adoptada, avisando de que hasta el momento en el que la Junta comience a construir el colegio previsto en estos suelos, "los vecinos piden claramente" un uso para los mismos. "Hay que dar una respuesta a esas personas y que puedan aparcar sus coches", ha indicado.

En el caso del PP, el concejal Jaime Ruiz ha defendido las gestiones acometidas por el PP en el anterior mandato para resolver la situación de estos terrenos, señalando su habitual uso como aparcamiento incontrolado de vehículos y celebrando que acabe la "incertidumbre" respecto al futuro de los terrenos. Además, ha detallado que el aparcamiento contará con "bonos anuales o mensuales" además de funcionar de modo rotatorio, solicitando su "rápida licitación".

Cabrera, finalmente, ha insistido en que se trata de un uso "provisional" de este terreno hasta que finalmente sea construido el colegio previsto, toda vez que el asunto ha sido finalmente aprobado con el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos y el voto contrario de Participa e IU.