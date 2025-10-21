El Pleno de Sevilla aborda este miércoles el Distrito Portuario, la ampliación del aeropuerto y los cribados de cáncer

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla se adelanta a este miércoles, 21 de octubre, en sesión ordinaria con la solicitud a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la aprobación definitiva del nuevo Distrito Portuario que contempla hasta 700 viviendas en los suelos del Puerto al este de la Avenida de Razas, así como el debate acerca de los casos de cribados de cáncer de mama y la retirada de los cuadernillos de educación-afectivo sexual de los colegios.

Según el orden del día consultado por Europa Press, el Pleno del Consistorio va a aprobar el cambio de uso de los suelos situados en el lado oriental de la Avenida de las Razas, de 165.000 metros cuadrados de superficie. De este terreno, 98.000 metros cuadrados serán destinadas para uso residencial, lo que supone una reducción del 30% de edificabilidad con respecto al plan inicial.

El nuevo barrio contará con 700 viviendas, 226 de protección oficial, junto con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. En este sentido, el documento de modificación del PGOU elaborado recoge unas reservas de suelo para dotaciones, del orden de 58.087 m2 destinados a Sistema General de Espacios Libres y 32.800m2 para Dotaciones Locales. La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929.

REBAJA DEL IBI Y SUSPENSIÓN DE LA TASA DE BASURA

El Pleno va a comenzar con diversas modificaciones presupuestarias que afectan, entre otros asuntos, a la adquisición de material para la Casa Cernuda. También se va a llevar a aprobar una modificación en relación al Patronato del Real Alcázar y la Casa Consistorial.

Destaca la aprobación, provisional, de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de Tasas. El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, adelantaba este viernes la rebaja de un 1% del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), así como la suspensión de la tasa de basuras mientras se inicia una nueva negociación con los grupos políticos para su implantación. Un impuesto que, como recuerda el equipo municipal, está "impuesto" por el Gobierno central.

El orden del día también recoge la aprobación de la nomenclatura de las calles del nuevo barrio de la Cruz del Campo, ubicado en los terrenos de la antigua fábrica de cerveza, que homenajeará al sector y su implicación con la ciudad.

En el apartado de preguntas, el Grupo Municipal Socialista y Con Podemos-IU van a interpelar al alcalde, José Luis Sanz, acerca de la retirada hace unas semanas de los cuadernillos de educación-afectivo sexual de los colegios sevillanos. Desde la oposición, la concejal de Podemos, Susana Hornillo, ha hablado de "rendición a las exigencias de Vox", mientras que el equipo de gobierno asegura que están "revisando" el contenido de los mismos.

En este mismo punto, el Grupo Municipal de Vox va a preguntar sobre la situación del helipuerto ubicado en la Zona de Bajas Emisiones de la Isla de la Cartuja.

LA CRISIS DE CRIBADOS POR CÁNCER DE MAMA LLEGA AL PLENO

Sobre las propuestas presentadas para el pleno, destaca la presentada por el PSOE sobre la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama. Un tema que llega después de que este lunes el consejero de Salud, Antonio Sanz,haya anunciado que el Hospital Virgen del Rocío realizará antes del 15 de noviembre las 1.800 mamografías pendientes del cribado de cáncer de mama.

En este punto, el PP va a debatir una propuesta acerca de la modernización y ampliación del aeropuerto de Sevilla. Vox trae a esta sesión plenaria la realización de un informe acústico en la zona de Urbadiez-Palacio de Congresos-Entrepuentes para la instalación de pantallas acústicas a lo largo de la vía del tren. Y cierra Con Podemos-IU con una votación sobre la asunción de responsabilidades por parte del Ayuntamiento en materia de accesibilidad.

La sesión del Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre finalizará con una pregunta por parte de la Asociación de Vecinos Puerto Sevilla sobre el proyecto del Distrito Portuario de la ciudad.