El Pleno de Sevilla aprueba el Plan de Navidad con el voto de calidad del alcalde tras la abstención de Vox

Agentes de la Policía Local en la Avenida de la Constitución de Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves el Plan de Navidad de la Policía Local presentado por el Gobierno municipal con el voto de calidad del alcalde tras la abstención de Vox. De esta forma, la propuesta entra en vigor este viernes 19 de diciembre, levantándose así el Plan de Emergencias en Nivel 1 activo desde el 28 de noviembre.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha agradecido la abstención de Vox como un "ejercicio de responsabilidad", algo que ha achacado a la oposición. "Son capaces de hacer política hasta con la seguridad de nuestros vecinos. Y ese es el acto más irresponsable que puede cometer un gestor público", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido el Plan para "garantizar la seguridad de los ciudadanos durante las fechas navideñas" y ha remarcado que durante el tiempo de negociaciones, el Consistorio "siempre ha estado dentro de la ley".

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha defendido su voto al considerar que "las pocas novedades" del Plan son "las garantías del gobierno para que la seguridad no se vea comprometida durante estas fiestas". Pese a ello, ha subrayado que "no es un cheque en blanco" y ha pedido al Ayuntamiento "que se ponga manos a las obras" para solucionar la situación del Cuerpo.

La oposición se ha mostrado dura con la propuesta del Ayuntamiento. El concejal socialista, Juan Carlos Cabrera, ha señalado a Vox como "cómplice de denostar la policía local" y ha criticando la gestión del actual equipo de Gobierno como "una chapuza generalizada".

En esta línea, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha defendido su rechazo al Plan en "defensa de los interes de los trabajadores". "Esto no es una solución políticas, es mover el problema a otro sitio", ha afirmado.

La propuesta recoge un reconocimiento de 4,6 millones de euros y ha sido apoyado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato mayoritario de la Policía Local, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra junto con la abstención de UGT.

Era la tercera vez que se presentaba el Plan en el Pleno del Consistorio, esta vez ha sido debatido por la vía de urgencia tras el rechazo este lunes a que entrara en el orden del día.