Podemos califica el plan de reasfaltado del Ayuntamiento de Sevilla como "un parche" y pide "soluciones reales"

Imagen de un árbol caído en la avenida Alberto Jiménez Becerril de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla ha criticado este martes el anuncio del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, de acometer un plan de reasfaltado tras los daños ocasionados por el temporal en las diferentes vías.

Para la formación, la respuesta del PP se "limita" a reparar los daños visibles "sin afrontar las causas estructurales que hacen a Sevilla especialmente vulnerable ante episodios meteorológicos extremos". "Tapar baches es lo opuesto a una política climática. Es llegar tarde y preparar el terreno para el próximo desastre", ha señalado la portavoz del partido, Susana Hornillo.

Podemos ha asegurado que las lluvias recientes "no son un episodio excepcional, sino parte de una tendencia cada vez más frecuente vinculada al cambio climático". "Cada borrasca deja el mismo balance: calles destrozadas, equipamientos afectados y barrios que pagan la falta de prevención. Lo preocupante es que el Ayuntamiento sigue sorprendiéndose y aún no ha convocado a grupos municipales y sociedad civil para elaborar el plan de resiliencia que esta ciudad necesita", ha resaltado Hornillo.

La dirigente de Podemos Sevilla ha considerado "insuficiente y miope" el plan de asfaltado, "mientras se mantienen intactos un modelo urbano excesivamente impermeable, la falta de infraestructuras verdes y la ausencia de sistemas de drenaje sostenible". "Si reasfaltan sin cambiar nada más, lo único que hacen es asfaltar también el problema", ha señalado la edil, que ha insistido en la necesidad de un plan municipal de resiliencia climática "con presupuesto, calendario y prioridades claras, que aborde de forma integral la adaptación de Sevilla al nuevo contexto climático".

"Mientras el PP siga gobernando de la mano de quienes niegan la evidencia científica, Sevilla seguirá perdiendo tiempo. El negacionismo no es una opinión respetable cuando pone en riesgo la seguridad y el futuro de la ciudad", ha concluido Hornillo.