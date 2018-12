La Policía cuestiona la adicción a las drogas del acusado por el crimen del Parque Amate de Sevilla

Publicado 27/11/2018 17:16:57 CET

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha cuestionado este martes la adicción a las drogas de Miguel Ángel F.D., acusado de matar en julio de 2017 a una mujer en el parque Amate de Sevilla capital, intentar perpetrar una agresión sexual sobre ella y finalmente quemar su cadáver, pese a que éste ha alegado que era consumidor desde los 14 años y que, antes de encontrarse con la víctima, había tomado ya dos pastillas de anfetaminas, que había comprado unos "tres gramos" de mezcla de cocaína y heroína por unos 300 euros y que "todo" fue "por culpa de la droga".

En la sesión de este martes del juicio con jurado popular que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla, el jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, encargado de la investigación de los hechos, ha cuestionado la adicción a las drogas del encausado pues Miguel Ángel F.D., en su declaración policial, reconoció que era "consumidor esporádico".

Igualmente y en base a los resultados de los análisis realizados al acusado para comprobar las sustancias tóxicas ingeridas aquella noche cuando fue detenido meses después, el agente policial ha señalado que éstos no reflejan que hubiese consumido la cantidad correspondiente a los 300 euros que dijo haber adquirido, por lo que rebaja los efectos del consumo el día de los hechos.

Cabe recordar que el acusado se enfrenta por estos hechos a una petición de 21 años y cinco meses de prisión por un delito de homicidio, otro de agresión sexual en grado de tentativa con la agravante de reincidencia y un último delito de profanación de cadáveres, toda vez que este hombre fue condenado por la Audiencia de Badajoz en 2006 a nueve años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y en paralelo a este caso, se le atribuye una violación perpetrada en el parque de Tamarguillo un mes después de los hechos sometidos ahora a juicio, investigación por la fue detenido y vinculado a los hechos del Parque Amate.

LOS HECHOS

Los hechos, según el relato del Ministerio Fiscal, se produjeron durante la noche del 27 de julio de 2017, cuando acusado y víctima, quien tenía un hijo y era adicta a las sustancias estupefacientes, mendigaba y ejercía la prostitución, "se conocían de vista" y acordaron mantener relaciones sexuales en el interior del parque Amate, con la premisa de que Miguel Ángel F.D. invitaría a la mujer a fumar una mezcla de cocaína y heroína y le entregaría 20 euros en efectivo.

Precisamente, este martes, han testificado los padres de la víctima, que han señalado que su hija tenía problemas con las drogas y sufría esquizofrenia, precisamente por le consumo de sustancias tóxicas, en un relato que ha afectado emocionalmente a algunos miembros del jurado.

Según el relato del Ministerio Público, ambos accedieron al parque y esperaron a la hora de cierre del mismo, tras lo cual se situaron en una "zona oculta" de dicho espacio público, fumaron el "rebujo" de cocaína y heroína previamente adquirido por Miguel Ángel F.D. y éste entregó a María del Pilar C.D. los 20 euros que habían acordado, guardando ella el dinero en su bolso.

Al llegar el momento de mantener relaciones sexuales, y con el acusado ya desnudo de cuerpo entero, la víctima del crimen se habría bajado los pantalones pero no el body, lo que había provocado "una fuerte discusión" entre ambos al interpretar Miguel Ángel F.D. que la mujer pretendía "engañarle" y marcharse del parque sin practicar sexo, pues la misma "se vistió e intentó marcharse del lugar".

Habría sido entonces cuando el acusado, "con evidente ánimo de mantener las relaciones sexuales por las que había pagado", asaltó a la mujer, "la agarró con su brazo por detrás del cuello, apretando hasta que la hizo caer al suelo", donde la mujer quedó tumbada boca arriba. Después de ello, y siempre según el relato de la fiscal, Miguel Ángel F.D. se habría sentado a horcajadas sobre la mujer y "siguió apretándole fuertemente el cuello con una mano mientras con otra la inmovilizaba", extremo que habría desencadenado la muerte de María del Pilar C.D. por asfixia.

El acusado, siempre según el Ministerio Público, habría desnudado a la mujer bajándole los pantalones y subiendo su body para intentar penetrarla, si bien "desistió al comprobar que había fallecido". A continuación, prosigue el relato de la fiscal, Miguel Ángel F.D. se hizo con los 20 euros que previamente había entregado a la víctima, abandonó el parque, compró más droga y regresó al lugar del crimen, donde estuvo "sentado y fumando" los estupefacientes "hasta el amanecer.

Entonces, sostiene la Fiscalía, el acusado se sirvió de una sábana o manta que habían usado para "cortar el viento" mientras fumaban la droga, para cubrir el cadáver" y prender fuego al mismo con el fin de "ocultar cualquier vestigio biológico", abandonando después el parque Amate.

El acusado, según la Fiscalía, "mató a Pilar porque se resistió a tener relaciones sexuales" y "sabía lo que hacía", con lo que no se trató de ningún "accidente". Es más, la fiscal ha aseverado que Miguel Ángel F.D. actuó sin "merma" alguna de sus facultades por las drogas o anomalías psicopatológicas.

El abogado defensor del acusado, de su parte, ha expuesto que el mismo "ha reconocido totalmente" la autoría del crimen (acontecido un mes después de la presunta violación que se le atribuye en el parque del Tamarguillo) y colaboró con la Policía en la reconstrucción de los hechos, exponiendo que no consumó la "agresión sexual" y que en los acontecimientos inciden "factores que los alejan de un homicidio deliberado", como el consumo de estupefacientes. A su entender, Miguel Ángel F.D. actuaba bajo el influjo de las drogas y cuando "intentó continuar con lo que habían pactado se le fue la mano y puso fin a la vida" de María del Pilar C.D.

VOLVIÓ PARA RECOGER SUS PERTENENCIAS

Por su parte, Miguel Ángel F.D., tras disponerse la víctima a marcharse del parque, asaltó a la mujer por la espalda y aprisionó su cuello entre sus brazos mediante la llave de artes marciales bautizada como "mata león", si bien sólo pretendía "inmovilizar" a la mujer para que "cumpliese lo pactado" en lugar de marcharse, negando incluso que hubiese discutido con ella. "En ningún momento tuve la intención de matarla", ha sostenido, insistiendo en que no pretendía "que ocurriera lo que ocurrió", en alusión a la muerte de María del Pilar por asfixia.

Tras reducir a la mujer, le bajó los pantalones y le levantó el body, pero no llegó a intentar penetrarla porque comenzó a darse cuenta de que "había fallecido", tras lo cual se puso sobre ella pero para "moverle la cabeza" en un intento de que "reaccionase". Una vez asumió la muerte de la mujer, según el acusado, fumó junto al cadáver la parte restante del rebujo de drogas, recuperó los 20 euros que habría entregado a la víctima del crimen y tras hacerse con más estupefacientes, regresó al lugar del crimen y fumó los mismos junto al cadáver porque no "creía lo que acababa de hacer y no tenía la cabeza" en su "sitio".

"No me podía creer que yo hubiese hecho una cosa así. Todo por culpa de la droga", ha enfatizado, exponiendo que si bien no sabe "por qué" prendió fuego al cadáver, no fue con la intención de "destruir" pruebas del crimen, aunque la Policía ha señalado este martes que volvió al parque también a recoger sus pertenencias.

También este martes han declarado familiares del acusado, quienes han corroborado que no ofrecieron coartada a la Policía sobre los hechos presuntamente llevados a cabo por Miguel Ángel F.D.; así como han intervenido en el juicio los forenses que realizaron la autopsia a la víctima, así como los forenses que participaron en la causa abierta en Badajoz y por la que ya fue condenado el hoy acusado.

El juicio continuará este miércoles con la evacuación del trámite de conclusiones definitivas e informes finales por las partes personadas, esto es, Ministerio Fiscal y defensa.