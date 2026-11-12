La Policía desaloja la acampada por la vivienda de Sevilla el día después de la huelga del 11N

La Policía Nacional desaloja la acampada de la plaza de la Encarnación de Sevilla- MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desalojado este jueves, 12 de noviembre, la acampada asentada desde hace unas semanas en protesta por la crisis de la vivienda de la plaza de la Encarnación de Sevilla.

Cabe mencionar que este miércoles, 11 de noviembre, tenía lugar la huelga general convocada por los sindicatos en demanda de un mayor acceso a la vivienda y mejoras salariales.

El despliegue ha contado con una decena de furgones y se ha producido sobre las 6,00 horas, con el objetivo de "identificar y controlar" al total de 20 personas que aún permanecían en este emplazamiento, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Así, se han retirado las tiendas de campaña y efectos personales.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, ha agradecido a los servicios públicos "que han trabajado para que este espacio vuelva a ser de todos los sevillanos". En el efectivo han participado los servicios municipales de limpieza y conservación de la zona.