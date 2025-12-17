La Policía investiga el paradero de los padres de un bebé abandonado en la barriada Madre de Dios en Sevilla

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en el operativo - JEFATURA - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el paradero de los padres de un bebé que fue abandonado este martes en el barriada Madre de Dios de Sevilla.

Fuentes policiales han confirmado que el bebé, de pocos días, fue encontrado en el portal de un edificio por unos vecinos que dieron aviso a las fuerzas de seguridad.

Según la información adelantada por Diario de Sevilla, el menor está en buen estado de salud tras ser trasladado al Hospital Virgen del Rocío para una revisión médica.