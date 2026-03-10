Policía Local de Sevilla interviene 17 gallos de pela abandonados en las inmediaciones del cementerio

Un agente de Zoosanitario interviende varios gallos de pelea en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha intervenido este martes un total de 17 ejemplares de gallos de pelea de la raza 'Combatiente Español' abandonados en las inmediaciones del Cementerio de San Fernando.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, los ejemplares han sido retirados por el servicio de recogida de animales del Zoosanitario Municipal para su revisión veterinaria y tratar de localizar a sus propietarios.

La Policía Local ha anunciado que realizará pesquisas para determinar su procedencia por si fuesen objeto de sustracción en alguna explotación.