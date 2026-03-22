La Policía Local de Sevilla precinta una sala en Cerro Amate al tener bloqueada la salida y por exceso de ruido

Los agentes precintan una sala en Cerro Amate por tener bloqueada la salida y por exceso de ruido. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía de Sevilla han precintado un establecimiento situado en el Distrito Cerro Amate de la ciudad tras detectarse un "grave incumplimiento" en materia de evacuación, "al encontrarse la salida del local bloqueada, comprometiendo las condiciones de seguridad".

Así lo informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla, que añade que este episodio ha tenido lugar en torno a las 2,00 horas de este domingo.

Además, durante la intervención se ha comprobado que dicho establecimiento "carecía del preceptivo medio de intervención administrativa" y permitía que la música saliese al exterior mientras se desarrollaba una actividad de karaoke, "causando molestias a los vecinos".

Por todo ello, los agentes formularon las correspondientes denuncias administrativas.

La Policía Local también ha actuado en otro establecimiento del barrio Cerro del Águila por venta de alcohol fuera del horario permitido. Al respecto, se han incautado en su interior de más de 180 cajetillas de tabaco de contrabando.