La Policía Local de Sevilla reconocida con el Premio Nacional a las buenas prácticas del Programa Agente Tutor

Agentes de la Policía Local reciben el Premio Nacional a las buenas prácticas del Programa Agente Tutor. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado este jueves el recibimiento por parte del cuerpo de la Policía Local del IV Premio Nacional a las buenas prácticas del Programa Agente Tutor.

Los premios, organizados de forma conjunta por la Federación de Municipios y Provincias, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Asociación Nacional de Agentes Tutores, reconocen el papel estratégico de los Agentes Tutores en la prevención del acoso y la creación de entornos educativos seguros.

Los mandos del programa Agente Tutor de Sevilla han recogido este jueves el galardón en Madrid en nombre del Ayuntamiento y la jefatura de la Policía Local.

El Consistorio ha señalado que el programa ha tenido "una gran acogida" en el ámbito escolar, tras dos años de su puesta en marcha. Los tutores son policías locales con formación específica para la protección y prevención de riesgos en menores como el acoso, el absentismo, la violencia, el consumo de drogas y problemas derivados de las redes sociales, entre otros.