La Policía Nacional concluye que el acusado de asesinar a su suegra en Sevilla es el "autor" del crimen

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha acogido este martes la segunda sesión del juicio con jurado popular promovido contra Rafael N.A., el varón de 61 años acusado de asesinar en el mes de agosto de 2019 a su suegra en una vivienda de la capital hispalense, hechos por los que la Fiscalía solicita para el investigado una pena de 20 años de cárcel.

En esta segunda sesión del juicio, un agente del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que participó en la investigación de los hechos ha ratificado la "conclusión" de dicho grupo respecto a que Rafael N.A. es "el autor" de la "muerte violenta" de la víctima, una anciana de 70 años de nacionalidad rusa, por sus pesquisas y por el "comportamiento" del encartado, al que ha definido como una persona "fría y calculadora".

Mientras el acusado asegura que la fallecida, madre de su pareja y con quien convivía junto con la hija de ambos y un sobrino también de su pareja en un piso de apenas 40 metros cuadrados, llevaba varios días bastante "mala" de salud y que la encontró ya muerta en la vivienda aquella madrugada de agosto de 2019; este agente ha asegurado que la mujer murió fruto de una "presión bilateral" en el cuello, toda vez que la defensa de Rafael N.A. viene alegando que la acusación deriva de una "autopsia errónea" que no habría cumplido las "formalidades".

En ese sentido, el agente ha explicado ante el jurado popular y el tribunal que el propio encausado relató a los agentes que en varias ocasiones había elevado a la anciana para sentarla, "rodeando" el cuello de la misma con su brazo y "bloqueando" el mismo con la otra extremidad, toda vez que la Fiscalía considera que el inculpado aprovechó que la mujer estaba durmiendo y "no podía defenderse", para acabar con su vida mediante la técnica del "mataleón", que consiste en un estrangulamiento del cuello usando los brazos.

LAS "EXCUSAS" DEL ACUSADO

A colación, este policía ha señalado las "excusas y justificaciones" del encartado respecto a que elevaba el cuerpo de la anciana de esta manera porque sufría una "hernia discal", toda vez que en el juicio, Rafael N.A. aseguraba que cuando trasladaba a la anciana la sujetaba por la barbilla.

El agente también ha descrito al inculpado como una persona "conflictiva" con sus vecinos, unos conflictos que habrían remitido tras la muerte de la anciana, cuya presencia en su domicilio junto con un sobrino de su pareja constituían un "malestar" para él porque tal extremo "no entraba" en sus "planes", según el propio encartado, que no obstante niega cualquier autoría del crimen, alega que la fallecida llevaba días bastante "mala" de salud al sufrir esquizofrenia e hipotiroidismo y que aquella madrugada descubrió tras despertar que ella estaba muerta.

También ha testificado la hija de la víctima y pareja del acusado, quien no ejerce acusación particular en este procedimiento. La pareja del acusado ha reconocido que entre ambos había "discusiones" porque Rafael N.A. no quería acoger a la anciana y a su nieto y sobrino de ella, corroborando que la fallecida le había manifestado sus sospechas de que el inculpado la "envenenaba".

UNA RELACIÓN "NORMAL"

Admitiendo que Rafael N.A. no estaba satisfecho con acoger a la anciana y al nieto de esta, la mujer ha asegurado no obstante que la relación entre ellos era "normal".

La madrugada de los hechos, según ha rememorado, Rafael N.A. le "despertó" avisándole de que su madre yacía en su colchón con "muchas hormigas" sobre su cuerpo, como en otras noches anteriores según el testimonio de esta mujer y del acusado, y cuando la dieron "la vuelta" al cuerpo él habría dicho que parecía que "no estaba viva", extremo confirmado después por los facultativos sanitarios.

Según la Fiscalía, el encausado mantenía una relación sentimental con la hija de la víctima, que se inició en el año 2015, teniendo ambos una hija en común menor de edad. De este modo, en el año 2017, tanto la madre como un sobrino de la pareja del acusado llegaron desde Rusia para vivir con ellos en un apartamento de Sevilla.

DAR EN ADOPCIÓN AL NIÑO

El Ministerio Público asevera que, desde esa fecha, "las discusiones" del investigado con su pareja "eran numerosas" porque el apartamento "era muy pequeño para tantas personas y el acusado no se encontraba cómodo viviendo con los nuevos miembros de la familia de su pareja", y en este sentido incluso "se informó de los trámites necesarios para dar al niño en adopción", extremo que el acusado ha reconocido aunque alegando que no llegó a poner nada en práctica.

Y todo ello, según la Fiscalía, "a pesar de que el acusado disponía de otro piso de mayores dimensiones, al que se negaba que todos se mudaran debido a que la relación con su pareja no era muy buena y temía que, si se separaba, ella y su hija se quedasen con el uso del mismo", algo que el acusado también ha admitido, aunque agregando que a dicho motivo se añadía el hecho de que pretendía vender ese piso de Sevilla Este.

En el referido primer domicilio de reducidas dimensiones, el acusado y su pareja dormían con su hija pequeña en un dormitorio, mientras que la víctima y su nieto lo hacían en un colchón en el suelo del salón, aconteciendo los hechos sobre las 5,00 horas del día 21 de agosto de 2019, cuando el encausado se levantó y se dirigió al salón, donde se encontraba la madre de su novia dormida en el colchón.

La Fiscalía asevera que, "con evidente ánimo de acabar con su vida", el acusado, "aprovechándose de su edad (70 años) y de que estaba dormida sin posibilidad alguna de defensa", le rodeó el cuello con su brazo tirando de ella hacia arriba, utilizando así la técnica conocida como 'mataleón' y provocando finalmente su muerte, extremo que niega el encartado.