La Policía Nacional de Dos Hermanas dona a la AFA 8.879 euros recaudados en la Carrera Solidaria 'Ruta 091'

Representantes de la Policía Nacional de Dos Hermanas y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (AFA) durante la entrega del cheque. - POLICÍA NACIONAL

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Comisaría Local de Policía Nacional de Dos Hermanas (Sevilla), ha donado la cantidad de 8.879 euros a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la localidad nazarena (AFA Dos Hermanas).

Según ha informado la Dirección General en una nota, la cantidad entregada a esta asociación, ha sido recaudada por la celebración de la IV Edición de la Carrera Solidaria 'Ruta 091'. En este contexto, el evento tuvo lugar el pasado 8 de febrero de este mismo año, donde hubo una participación de más de 700 corredores, batiendo así el récord de inscripciones respecto de otros años anteriores.

De esta manera, el acto ha tenido lugar en la Comisaría Local de Policía Nacional de Dos Hermanas donde se ha llevado a cabo la entrega del cheque por parte del Jefe de la Comisaría, el Comisario José Luis Valverde Martín. Asimismo, Valverde ha subrayado la "gran labor" que desempeña la asociación y ha resaltado su "apoyo y ánimo" para que continúen.

Por último, la presidenta de la asociación Antonia Bellido Moreno, ha expresado su "enorme" agradecimiento a la Policía Nacional por haber sido elegidos este año como beneficiarios en su carrera solidaria, manifestando que "esta donación ha supuesto un gran impulso para la asociación".