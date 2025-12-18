Policía Nacional reúne en Sevilla a los parques empresariales para "reforzar la seguridad en los polígonos" en Navidad

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha anunciado este jueves que ha convocado una reunión de trabajo con los parques empresariales de Sevilla con el objetivo de "reforzar la seguridad en los polígonos industriales durante la campaña navideña", periodo en el que, asegura, se produce un incremento significativo de la actividad económica y del tránsito de trabajadores y mercancías.

Según ha enmarcado el Cuerpo en una nota, la reunión, organizada por la Delegación Provincial de Participación Ciudadana y Seguridad Privada, ha contado con la participación de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), responsables de los principales polígonos industriales de la ciudad, así como representantes de empresas de seguridad privada, en el marco del Plan Comercio Seguro.

Durante el encuentro, tal y como ha facilitado la Policía Nacional, se han abordado medidas preventivas orientadas a mejorar el intercambio de información, coordinar actuaciones y analizar los riesgos específicos que presentan determinados polígonos industriales que, por su volumen de actividad, horarios o características, pueden resultar más vulnerables a robos, hurtos y otros incidentes de seguridad.

Entre los enclaves que han trasladado información preliminar y que estarán representados en la reunión se encuentran los polígonos Parsi, El Pino, La Chaparilla, La Negrilla, Navisa, Store, Carretera Amarilla, Calonge y Torneo, "zonas que concentran una elevada densidad empresarial y un notable flujo de trabajadores y mercancías".

Durante la sesión de trabajo, la Policía Nacional ha expuesto las líneas estratégicas del Plan Comercio Seguro, "centradas en reforzar la presencia policial, fomentar la colaboración ciudadana, prevenir hechos delictivos relacionados con la actividad comercial y mejorar la percepción de seguridad entre empresas y trabajadores".

Por su parte, la Delegación Provincial ha destacado la importancia de la cooperación entre la Policía Nacional, el tejido empresarial y el sector de la seguridad privada como elemento clave para garantizar entornos de trabajo seguros y minimizar riesgos durante una época especialmente sensible para la actividad económica.