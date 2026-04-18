El PP de Cantillana (Sevilla) se suma a la reivindicación vecinal de mayor seguridad en el municipio

Componentes del Partido Popular de Cantillana (Sevilla) - PP CANTILLANA

CANTILLANA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Cantillana (Sevilla) ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada por los vecinos del municipio el próximo domingo, 19 de abril, a las 12,00 horas en la Plaza del Llano, para reclamar más seguridad y medidas eficaces que pongan fin a la actual situación.

El grupo municipal popular ha explicado en una nota que Cantillana atraviesa desde hace años "una problemática de inseguridad que se ha intensificado en los últimos meses", generando una creciente sensación de impunidad entre los vecinos. "Los cantillaneros sienten que los delincuentes actúan sin consecuencias, y eso es inaceptable", señalan.

En este sentido, el PP de Cantillana ha subrayado que ya denunció en 2023 esta situación, llevando reiteradamente al pleno la necesidad de actuar con firmeza. "Lo advertimos y lo dijimos alto y claro, pero el equipo de gobierno ha permanecido inmóvil, sin ofrecer respuestas ni soluciones reales".

Los 'populares' insisten en que la falta de efectivos policiales es una de las principales carencias del municipio, una situación que se ha hecho evidente tras la sucesión de robos en viviendas, comercios y vehículos, así como agresiones, incluso a personas mayores. "El próximo domingo estaremos junto a nuestros vecinos, apoyando su reivindicación, pero también aportando soluciones.

De esta manera, desde la formación señalan que el municipio necesita más presencia policial y un marco legal "que respalde su trabajo mediante el endurecimiento de las penas, para evitar que quienes delinquen vuelvan a las calles de forma inmediata", afirman.

En esta línea, los 'populares' han recordado que el PP en el Congreso de los Diputados ha defendido iniciativas orientadas al endurecimiento de las penas, como la ampliación de la prisión permanente revisable o el refuerzo de la respuesta penal frente a la reincidencia y el uso de armas, medidas que consideran necesarias para frenar la delincuencia y acabar con la sensación de impunidad.