El PP critica la lista del PSOE de Sevilla capital: "Está formada por quienes dejaron estancada la ciudad ocho años"

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña de la candidatura del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Bueno, ha manifestado que la lista del PSOE en la capital andaluza, presentada por los socialistas este lunes, está formada "por los mismos que han dejado la ciudad estancada y abandonada en estos ocho años".

En una nota de prensa, Bueno ha añadido que la lista que en ese periodo "no ha sabido gestionar Sevilla repite, demostrando que el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, no tiene ideas nueva para una ciudad que continúa estancada, con los barrios abandonados, sin proyecto ni futuro y con un grave déficit de limpieza y seguridad en todos los distritos".

"Viendo estas listas se percibe que la intención de Muñoz es que todo siga igual, utilizando al Ayuntamiento como una agencia de colocación del PSOE y de las agrupaciones socialistas. No busca nombres para hacer crecer a Sevilla y sacarla del pozo", ha destacado Bueno.

En opinión del dirigente popular, "esta es la lista avalada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: estos son sus hombres y mujeres, un equipo que no vale ni para estar en la oposición", ha remarcado. Del mismo modo, ha señalado que la lista es un "engaño" para Sevilla, "ya que sólo piensa en el PSOE y no en los sevillanos".

Asimismo, Bueno ha indicado que "con Muñoz, Sevilla no tiene rumbo, no tiene proyecto de ciudad, no habrá recuperación económica ni bajada de impuestos, ni mejora de los servicios públicos ni transformación en los barrios, ni reducción de las desigualdades. Sevilla no avanza, y con estos nombres, Sevilla seguirá estancada otro mandato más. Se trata de unna lista que rescata a miembros del equipo de Juan Espadas --secretario general de los socialistas andaluces--, que tanto ha defraudado".

El PSOE ha cerrado su lista en Sevilla capital de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo y en ella destacan las ausencias del actual delegado de Cohesión Social y Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores; del delegado de Juventud y Ciencia, Juan Antonio Barrionuevo; la delegada de Recursos Humanos e Igualdad, Clara Macías, y la delegada de Empleo, Amelia Hernández.

Por el contrario, repiten el actual delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; el delegado de Economía, Comercio y Turismo, Francisco Páez; el delegado de Participación Ciudadana, Juan Tomás Aragón; el delegado de Deportes y Transición Ecológica, David Guevara, y la delegada de Hacienda y presidenta del Pleno, Sonia Gaya, entre otros.