El PP destaca la inversión en infraestructuras sanitarias por parte de la Junta en la provincia de Sevilla

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP SEVILLA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado este martes el "mayúsculo esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno por la Sanidad Pública en la provincia de Sevilla".

Según ha indicado el partido en una nota, la Junta de Andalucía "ha multiplicado por cuatro" las inversiones en materia de infraestructuras respecto a la etapa anterior.

Por su parte, el presidente provincial ha cifrado en más de 171 millones de euros los proyectos materializados en la provincia desde 2019. En esta línea, ha señalado la puesta en marcha del Centro de Alta Resolución de Especialidades Médicas de Los Alcores, el Consultorio Almadén de la Plata o la ampliación del Centro de Salud San Juan Aznalfarache.

Asimismo, ha afirmado que "a día de hoy" hay siete nuevos centros de atención infantil temprana, se ha ampliado la red hospitalaria con el Hospital de Día Médico de Osuna y el Hospital de Día de Cardiología del Virgen del Rocío, así como con la rehabilitación y puesta en marcha del Muñoz Cariñanos.

Sobre este último hospital, ha asegurado que "se trata de un hospital que el PSOE abandonó durante 15 años, ignorando las necesidades de la provincia y que el Gobierno de Juanma Moreno no sólo lo ha rehabilitado y equipado, sino que además lo ha puesto en funcionamiento y al servicio de todos los sevillanos".

En paralelo, Sánchez ha anunciado que para 2026 la Junta va a destinar casi 50 millones de euros a infraestructuras sanitarias en Sevilla que permitirán abordar actuaciones como la construcción del nuevo helipuerto en el Virgen del Rocío, la ampliación del centro de salud de Tomares, la reforma del centro de salud de El Saucejo y la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de El Cerro, así como la construcción del nuevo centro de Protonterapia en el Muñoz Cariñanos y la reforma del Hospital de Día Oncológico del Hospital Macarena.

El presidente del PP provincial ha enmarcado estas actuaciones dentro del "mayor Plan de Infraestructuras Sanitarias de la historia de Andalucía que nos va a permitir que, por ejemplo, solo durante 2026, un total de 69 nuevas infraestructuras entren en funcionamiento o inicien sus trabajos".

Sánchez ha destacado que, en el conjunto de la provincia, se sumarán 650 nuevos sanitarios, que también impulsarán el refuerzo de la Atención Primaria y los programas de cribado. En este sentido ha remarcado que en 2025 se aprobó "la mayor ampliación de plantilla estructural en la sanidad pública que se había hecho en décadas". 4.371 nuevos profesionales, de ellos, el 40% para la atención primaria.

En esta línea, ha puesto en valor la aprobación en Consejo de Gobierno, el pasado mes de diciembre, de una oferta de empleo público con 10.200 plazas que se vienen a sumar al desarrollo de las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024, "que ha significado la incorporación de 22.000 plazas, y que permitirá que a finales de 2026 se alcance el 96% de estabilización de las plantillas del sistema andaluz de salud".