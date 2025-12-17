El PP destaca la inversión de la Junta en industria en Sevilla, incluyendo el nuevo CPD de la Cartuja

El vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo del PP de Sevilla, Antonio Ramírez, y el el diputado autonómico del PP por Sevilla, José Ricardo García. - PP SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este miércoles las partidas en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 en materia de Industria, Energía y Minas para la provincia.

En una nota remitida por el partido, han destacado la construcción del nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Junta en Isla de la Cartuja, una infraestructura clave en el proceso de transformación digital de Andalucía.

Los Presupuestos de 2026 recogen una inversión de 27 millones de euros para la construcción de este centro, así como 9.356.011 euros en Incentivos Económicos Regionales para atraer actividad productiva e 57.664.842,76 euros destinados a la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para reforzar la digitalización de la administración y los servicios públicos.

El PP ha señalado que la infraestructura se concibe como el "cerebro tecnológico" de la administración andaluza y estará diseñada bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con sistemas de autoconsumo fotovoltaico que cubrirán una parte significativa de su demanda energética.

Por su parte, el vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo del PP de Sevilla, Antonio Ramírez, ha señalado que las cuentas para el próximo año "suponen un impulso histórico para la industria y la economía andaluza". "Este proyecto situará a Sevilla en la vanguardia digital de Andalucía y refuerza la proyección internacional de nuestro tejido productivo", ha afirmado.

Por otro lado, el diputado autonómico del PP por Sevilla, José Ricardo García, ha indicado que "la inversión en incentivos regionales y en la Agencia Digital de Andalucía demuestra la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por atraer empresas, fomentar la innovación y hacer de Andalucía un destino atractivo para la inversión tecnológica".

García ha destacado que las partidas para Incentivos Económicos Regionales permitirán atraer inversiones empresariales hacia los municipios andaluces, "reduciendo desequilibrios territoriales y dinamizando la economía local". "Desde el PP de Sevilla seguiremos defendiendo inversiones que impulsen el desarrollo económico real y la transformación productiva", ha subrayado.

Ramírez ha afirmado que estos Presupuestos para 2026 "marcan un hito en la apuesta por la industria, la energía sostenible y la digitalización, reforzando el papel de Andalucía como polo de competitividad y desarrollo económico en el contexto nacional y europeo".