El PP en la Diputación de Sevilla exige medidas que eviten "el caos" del Consorcio de Bomberos este verano

Bomberos del Consocio en una concentración frente a la Diputación de Sevilla - PP SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha exigido al presidente de la administración provincial, el socialista Javier Fernández, medidas que eviten "el caos" del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Martín Torres, ha señalado que la "continua improvisación y la alarmante falta de medios", que según apuntan, también "comparten" las secciones sindicales y las plantillas de bomberos, se agravan en periodo estival. "Es una situación que persiste sin que el gobierno socialista de la Diputación provincial ofrezca una solución real y acorde a las necesidades", ha criticado.

En este sentido, ha señalado que esta misma semana se ha realizado una denuncia pública por parte una organización sindical en la que alertaban del "grave deterioro" de los parques de bomberos del Consorcio, una denuncia a la que ha confirmado que se suman los 'populares'.

Además, ha hecho hincapié en que durante todo el año han sido testigos de las reivindicaciones de estos profesionales denunciando la "precaria situación de este servicio en la provincia". "El verano pasado fue un despropósito y este año va camino de repetirse si no se toman las medidas oportunas, en una fecha en la que, además, el problema se acrecienta", ha recriminado.

De la misma manera, el Grupo Popular ha exigido a la Diputación que dé cobertura con retenes y servicios especiales a las numerosas fiestas populares y ferias que se producen a lo largo de estos meses en la provincia, ya que, según han apuntado, el año pasado fueron muchos los ayuntamientos a los que "se privó" de este servicio esencial para garantizar la seguridad de la ciudadanía, lo que "provocó preocupación" en los municipios afectados.