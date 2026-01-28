El PP de Diputación de Sevilla insta a Javier Fernández que "exija a Montero" la retirada del modelo de financiación

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha señalado que el presidente de este organismo provincial, Javier Fernández, "tiene la obligación de defender los intereses de la provincia y exigir a María Jesús Montero --ministra de Hacienda-- la retirada del modelo financiación, que agravia nuestra tierra y afecta a la igualdad de todos los territorios de nuestro país".

Así lo ha expresado el portavoz popular en una nota de prensa. En relación con este asunto, el PP va a pedir en el Pleno de la administración provincial el apoyo de todos los grupos para instar al Gobierno de España a retirar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica "pactado por el PSOE con los partidos que defienden el separatismo".

Torres ha defendido que el nuevo modelo de financiación debe ser abordado desde un enfoque "multilateral, transparente y basado en criterios objetivos", garantizando la igualdad entre ciudadanos y evitando acuerdos singulares "que puedan generar desequilibrios territoriales".

"Este nuevo modelo de financiación es lesivo para territorios como el nuestro y ante esta realidad, el presidente de la Diputación debe salir en defensa de nuestra provincia dejando a un lado los intereses partidistas y sus intenciones y aspiraciones políticas", ha añadido Torres.

En opinión del portavoz del PP, es el momento de que se posicione y "se ponga del lado de quien debe que es del lado de los sevillanos, dejando el servilismo al PSOE y a María Jesús Montero para dar la cara por los ciudadanos".

Además, Martín Torres ha puntualizado que "el nuevo modelo de financiación debe abordarse desde una visión integral que tenga en cuenta tanto la financiación autonómica como la financiación local, una cuestión que históricamente ha sido olvidada. No puede plantearse una reforma impuesta ni acordada de forma bilateral, sino un modelo que se negocie con todos los territorios y que garantice la igualdad entre comunidades, sin privilegios ni beneficios para unos frente a otros".

Asimismo, resulta imprescindible reconocer el papel fundamental de los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano y la primera en responder a sus necesidades. Por ello, "la propuesta debe asegurar una financiación suficiente, justa y estable que permita a comunidades autónomas y entidades locales prestar servicios públicos de calidad en condiciones de equidad y cohesión territorial".

"La referencia pública a principios como la ordinalidad y a acuerdos singulares plantea dudas razonables sobre el impacto que este nuevo modelo puede tener en la igualdad entre ciudadanos y en la cohesión territorial del conjunto del Estado". Además, ha señalado, "el debate se está produciendo sin incorporar de forma expresa la financiación local, pese a que cualquier modificación del sistema autonómico tiene un pacto directo e inmediato a los ayuntamientos", ha abundado al respecto.