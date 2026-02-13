PP pedirá al Gobierno central en el Pleno de Sevilla una "modernización y renovación" de la red ferroviaria

Imagen de la entrada principal de la estación de trenes Santa Justa de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la presentación de una propuesta "en defensa de una red ferroviaria moderna, segura y eficiente para Sevilla". En el texto apelan al Gobierno central a revertir "el déficit estructural que sufre Sevilla en materia de infraestructuras ferroviarias, tanto en inversión como en mantenimiento".

En el documento de la propuesta consultado por Europa Press, el PP pide al ejecutivo que "impulse la realización de un informe detallado y exhaustivo sobre el estado actual de las infraestructuras ferroviarias en Sevilla", asimismo, solicita "la renovación progresiva de las vías y durmientes que se encuentren en mal estado".

Entre las medidas, el grupo municipal pone el foco en "impulsar, planificar y ejecutar una conexión ferroviaria directa entre el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo y la estación de Sevilla-Santa Justa". En esta línea, ha solicitado al Gobierno central "desarrollar un plan a largo plazo que contemple la expansión de la red ferroviaria en Sevilla".

Con respecto a este proyecto, el PP ha señalado que es uno de los "déficits más graves". "Esta carencia incrementa la congestión viaria, penaliza la intermodalidad y sitúa a Sevilla en una posición claramente desfavorable respecto a otras grandes ciudades europeas", ha subrayado.

"Es imprescindible que el Gobierno de España apueste de manera clara y directa por el correcto mantenimiento de la red ferroviaria y por invertir en nuevas infraestructuras que conecten los diferentes barrios de Sevilla entre sí, con su área metropolitana así como la ciudad de Sevilla con el resto de ciudades de España", ha destacado el documento.

Por otro lado, el PP ha indicado que "la red ferroviaria sevillana presenta carencias evidentes que limitan su utilidad real para los ciudadanos". Como ejemplo ha puesto la situación de la línea C-4, que según el grupo, "carece de paradas en enclaves estratégicos" como los parques empresariales de La Negrilla, Polígono Store o Calonge.

En esta línea, ha señalado que el soterramiento de las líneas C-1, C-4 y C-5 en el tramo comprendido entre Tiro de Línea y el Parque del Guadaíra "constituye una actuación largamente demandada, que permitiría eliminar barreras urbanas y mejorar la integración del ferrocarril en la ciudad", asimismo ha remarcado la necesidad de "la creación de un intercambiador ferroviario en el Higuerón, donde confluyen cuatro de las cinco líneas de Cercanías".

Por otro lado, el grupo municipal ha destacado el "compromiso de la Junta de Andalucía" con la realización de un estudio técnico de viabilidad que "confirma la idoneidad del proyecto como elemento vertebrador y dinamizador de la economía sevillana".

Asimismo, ha señalado que la Junta es "imprescindible" para "impulsar las infraestructuras de su competencia, especialmente el tramo sur de la Línea 3 del Metro y el inicio de la licitación y los proyectos de la Línea 2, para que el Metro se integre plenamente en el sistema intermodal que necesita la ciudad".