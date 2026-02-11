El PP pide a la Diputación "un compromiso real" para reabrir las SE-4108 entre Arahal y Carmona (Sevilla)

Situación de la carretera SE-4108 entre Arahal y Carmona (Sevilla) - PP ARAHAL

ARAHAL (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Arahal (Sevilla) ha lamentado este miércoles que la carretera SE-4108 (Arahal-Carmona), "lleva cerrada al tráfico desde hace cinco meses, a pesar de que se trata de una vía de especial relevancia para la conexión entre municipios y para la actividad económica local".

El portavoz del PP en Arahal, Alberto Sanromán, ha señalado que por el momento "se desconoce cual es el estado actual de las supuestas actuaciones, ni cuál es el calendario previsto de actuación" y- ha añadido- "lo único que conocemos, hasta el momento, es que no se ve movimiento alguno de trabajo sobre el terreno que evidencien que la Diputación de Sevilla está dando los pasos necesarios para ponerla en servicio cuanto antes".

"Esta situación está generando un perjuicio directo en materia de movilidad, acceso a servicios sanitarios y a la actividad económica de nuestro municipio", ha remarcado Sanromán.

En esta línea, el portavoz popular ha afirmado que "esta inacción de la Diputación es un ejemplo claro de la desidia de su presidente, Javier Fernández, cuando se trata de solucionar los problemas de los vecinos".

"Exigimos al señor Fernández que informe del estado de esta carretera, así como de las actuaciones que se llevarán acabo para reabrir al tráfico la SE-4108 que tantos meses llevan esperando los vecinos", ha concluido Sanromán.