PP pide a la Diputación de Sevilla que adopte "medidas urgentes" ante los daños del temporal

Situación en Lora del Río (Sevilla) durante el temporal. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha señalado la "falta de respuesta del gobierno" de Javier Fernández ante los daños en los municipios de la provincia por las últimas borrascas. Ante esta situación, han pedido "medidas urgentes que permitan a los ayuntamientos recuperar la normalidad lo antes posible".

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha criticado que "una vez más, Javier Fernández ha priorizado su papel como dirigente socialista y la promoción de María Jesús Montero, por encima de ofrecer una respuesta ágil a las necesidades de los vecinos de la provincia".

En esta línea, ha lamentado que "el PSOE haya convertido la Diputación en una herramienta al servicio de sus intereses partidistas, alejándola de la función esencial que debe cumplir como administración cercana y útil para los municipios".

"La institución provincial debe ejercer el liderazgo que le corresponde en un contexto que exige gestión, coordinación y eficacia, especialmente tratándose de una de las diputaciones con mayor presupuesto del país, lo que obliga a la institución a actuar con mayor rapidez y eficacia", ha remarcado Torres.

En este sentido, el portavoz ha considerado "difícilmente comprensible" que otras diputaciones provinciales como la de Granada, "ya hayan aprobado líneas de apoyo económico para los municipios afectados, mientras la Diputación de Sevilla aún no ha anunciado actuaciones concretas en esta materia".

"La prioridad debe ser atender las necesidades de los municipios y garantizar que cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a esta situación. La Diputación dispone de capacidad suficiente para articular una respuesta rápida y eficiente", ha afirmado.

Ante este escenario, el Grupo Popular ha anunciado que trabaja en una batería de iniciativas que elevará a la Diputación para impulsar ayudas directas y mecanismos extraordinarios de asistencia a los ayuntamientos.

"Nuestro objetivo es que la institución actúe con la máxima diligencia para apoyar a los municipios y a los vecinos afectados, contribuyendo cuanto antes al restablecimiento de la normalidad en la provincia", ha concluido Torres.