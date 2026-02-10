El PP pide a la Diputación de Sevilla una "respuesta a la altura de la gravedad de los daños" por el temporal

Miembros del PP de Sevilla revisando los daños del temporal en la provincia - PP SEVILLA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha pedido este martes al presidente de la institución provincial, Javier Fernández, "una respuesta inmediata, contundente y a la altura de la gravedad de la situación tras los importantes daños provocados por el temporal en la provincia, con afecciones en caminos rurales, explotaciones agrarias e infraestructuras municipales".

Asimismo, han señalado que la nota de prensa difundida por la Diputación "no refleja lo ocurrido realmente en la Junta de Portavoces, trasladando un relato que dista de lo abordado durante la reunión".

En una nota remitida por el partido, los populares han subrayado que "en ningún momento se planteó reclamar ayudas al gobierno de Sánchez, ni se puso sobre la mesa la exigencia de respaldo económico urgente, pese a que muchos municipios afrontan ya importantes pérdidas y necesitan apoyo inmediato".

"Resulta incomprensible y preocupante que, ante una situación de emergencia, la Diputación no haya liderado una postura firme para exigir recursos extraordinarios. No se puede trasladar una imagen de reacción institucional que simplemente no se produjo", ha destacado el partido.

Por otro lado, el Grupo Popular ha señalado que la Junta de Portavoces se celebró "exclusivamente gracias a la iniciativa del Partido Popular, que solicitó su convocatoria urgente el pasado día 5 de febrero", para evaluar los daños y promover una respuesta coordinada. En este sentido, ha pedido a la Diputación que "abandone la complacencia al sanchismo y actúe con la urgencia que requieren los sevillanos.

"La provincia no necesita comunicados que maquillen la inacción, sino decisiones, liderazgo y la reclamación inmediata de ayudas allí donde sean necesarias". El Partido Popular de Sevilla ha asegurado que se "mantendrá vigilante para que la Diputación movilice todos los recursos disponibles y no permanezca impasible ante una situación que ya está teniendo un fuerte impacto económico y social en la provincia".