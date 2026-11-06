El PP presenta su candidatura en la provincia de Sevilla para las elecciones generales del 29N

PP SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular ha presentado su candidatura por la provincia de Sevilla para las elecciones del próximo 29 de noviembre, una lista con la que aspira a dar voz y defensa a la provincia en el Congreso y en el Senado.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, entre sus principales reivindicaciones figuran las infraestructuras pendientes con Sevilla y las inversiones estatales que la provincia lleva años esperando.

Durante el acto de presentación, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado "el abandono y el desprecio" que ha sufrido la provincia de Sevilla durante "estos ocho años de Pedro Sánchez, un Gobierno que se va sin haber sido capaz de sacar adelante ni un solo proyecto de Sevilla".

En materia de infraestructuras, el presidente popular ha indicado que "el Gobierno sanchista deja sin resolver los grandes proyectos que Sevilla necesita: la SE-40, un proyecto de unos 77 kilómetros del que hoy solo hay 38 en servicio; la A-49, que sigue esperando el ansiado tercer carril, una ampliación de capacidad necesaria y todavía sin ejecutar; y la AP-4 y la N-IV, en las que siguen pendientes la mejora y la construcción de nuevos enlaces, así como el desdoble".

LISTA DEL PP EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

La candidatura del PP provincial está liderada por Juan Bravo. "Con Bravo, junto al resto de candidatos de nuestra provincia, los sevillanos tendrán en el Congreso una defensa decidida y sin complejos", ha afirmado Sánchez.

Para finalizar, Ricardo Sánchez ha manifestado que "confiamos en el respaldo de los sevillanos para acabar con el abandono de la provincia y devolverle el peso que merece en la agenda nacional: más inversión, infraestructuras que se ejecuten y una voz fuerte en las Cortes Generales".

Bravo será seguido en los primeros puestos por Sol Cruz Guzmán (2), Ricardo Tarno Blanco (3), Lourdes Fuster Martínez (4) y Francisco de Paula Jiménez Morales (5). La candidatura a la Cámara Baja se completa con Alicia Martínez Martín (6), Rafael Benigno Belmonte Gómez (7), Silvia Heredia Martín (8), Rafael Joaquín Ruiz Guzmán (9), Regina Rivero Blanco (10), Andrés Parrado Parra (11) y Manuela Reina González (12). Como suplentes figuran Francisco Javier Fernández Gómez, María del Carmen Cano Delgado y Antonio David Martín Saborido.

Por su parte, la nómina de candidatos al Senado por la provincia sevillana la lidera Juan Manuel Ávila Gutiérrez, llevando como suplentes a María del Valle Naranjo Muñoz y Jorge Muriel Jiménez. La posición número dos la ocupa María Teresa Astolfi González-Mogena (con Rubén Rivera Sánchez y Paula Cabello Gaya como suplentes), mientras que el puesto número tres le corresponde a Antonio Miguel Enamorado Aguilar, respaldado en la suplencia por Ascensión Blandino Aguirrezabal y Juan Ignacio Fuentes Hernández.