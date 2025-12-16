PP propone al Pleno ampliar el horario del Aeropuerto de Sevilla a 24 horas para fomentar conexiones y acoger pasajeros

Archivo - Un avión sobrevuela la autovía A-4 antes de aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado este martes que llevará al próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Sevilla, cuya celebración está prevista para este viernes 19 de diciembre, una propuesta para ampliar el horario del Aeropuerto de Sevilla a las veinticuatro horas al día, una iniciativa sustentada en el "notable incremento" de pasajeros, en la necesidad de ampliar de la zona de mercancías para abastecer al aeródromo, dado que "mueve once millones de kilos de carga, siendo el aeropuerto de Sevilla el que más tráfico de esta naturaleza registra en Andalucía" y fomentar la conexión directa con Estados Unidos, calificada como un "deseo histórico" del aeródromo.

Según ha enmarcado el Grupo en una nota, los datos de los últimos años reflejan que el aeropuerto "ha experimentado un notable incremento tanto en número de pasajeros, más de un millón con respecto el año pasado, como en la facturación de mercancías, posicionándose como uno de los aeropuertos de mayor crecimiento del país". Todo ello, subrayan, "a pesar de no tener abierta la terminal ininterrumpidamente durante las 24 horas del día".

A juicio de la formación, esta "limitación horaria supone un freno importante a la expansión del tráfico aéreo, restringe la capacidad del aeropuerto para atraer nuevas rutas y compañías e impide el desarrollo pleno del transporte de carga aérea y dificulta la planificación operativa de vuelos chárter, sanitarios, de emergencia o de mantenimiento".

Asimismo, se han referido a la ampliación del horario como una medida "fundamental" para la ampliación de la zona de carga de mercancías, ya que "que el aeródromo mueve once millones de kilos de carga, siendo el aeropuerto de Sevilla el que más tráfico de esta naturaleza registra en Andalucía".

La propuesta del PP considera que la apertura veinticuatro horas permitiría fortalecer la posición de Sevilla como "capital de referencia" en el sur de Europa, aumentar la conectividad, fomentar el desarrollo económico potenciando sectores como la logística, la aeronáutica y el comercio, y facilitar operaciones de carga aérea fundamentales para la industria, la innovación tecnológica y el sector logístico.

En lo referido a la propuesta de acuerdos, ha instado a Aena y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a establecer las medidas necesarias para garantizar la apertura del Aeropuerto de Sevilla durante todo el día y ha solicitado un informe técnico actualizado sobre las necesidades operativas, de personal, de navegación aérea y de seguridad que permitirían la implementación del horario ininterrumpido.

Asimismo, en caso de alcanzar acuerdo, ha pedido que se de traslado del mismo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a AENA, a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla, así como a las entidades económicas afectadas.