PP rompe su pacto de gobierno en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) con Cambia San Juan por "deslealtad manifiesta"

La alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, junto al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y otros cargos del partido. - PP SEVILLA

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de San Juan de Aznalfarache ha anunciado este martes la ruptura de su acuerdo de Gobierno con Cambia San Juan "ante las deslealtades continuadas y mantenidas en el tiempo".

La presidenta del PP local y alcaldesa del municipio, María Luisa Moya, ha realizado el anuncio junto al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, el portavoz del PP en la Diputación provincial, Martín Torres, y a los miembros del equipo de gobierno del PP en el municipio, según una nota remitida por el partido.

En este sentido, Moya ha señalado que "llevan mucho tiempo soportando faltas de respeto, difamaciones, falsedades públicas por parte de Cambia San Juan".

"Desde el inicio de la legislatura hemos aguantado siempre pensando que era más lo que los unía que lo que nos separaba, Sin embargo, no se puede gobernar con quien no tiene un proyecto claro, quien no tiene una hoja de ruta definida, con quien tiene continuos cambios de opinión", ha afirmado la alcaldesa.

En esta línea, Moya ha asegurado que la formación "se ha puesto al servicio del PSOE" y ha criticado que "ha antepuesto las promesas que les habrían hecho los socialistas a los intereses de los sanjuaneros".

La alcaldesa ha hecho referencia a la última moción de censura en La Campana donde Juntos por Andalucía ha echado al alcalde por "pasarse al PSOE". "El PSOE no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer lo mismo en San Juan, tras la descomposición total de la agrupación socialista de nuestro pueblo, donde saben que pasará mucho tiempo para que vuelvan a gobernar", ha remarcado.

"Llevamos mucho tiempo viendo cómo a la vez que se deterioraba nuestra convivencia con Cambia San Juan en el quehacer diario, mejoraba notablemente la relación entre éstos y el PSOE, algo que nos ha mantenido en alerta, hasta darnos cuenta que Cambia San Juan hace mucho que dejó de defender los intereses y los valores comunes cuando no coincidían con los suyos propios, es decir, con sus siglas", ha señalado Moya.

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha mostrado su apoyo María Luisa Moya y a su equipo, y ha señalado que "las deslealtades de Cambia San Juan están dirigidas por Javier Fernández con posibles cargos futuros en la Diputación como el caso de La Campana".

En este sentido, ha destacado que la presidenta del PP local desde su llegada a la alcaldía "ha hecho frente a una herencia envenenada con problemas crónicos que lastraban el municipio, como la seguridad o la limpieza". "Una realidad en la que se ha puesto de manifiesto el buen gobierno de la alcaldesa con su pueblo a pesar de contar con unos socios de gobierno desleal y traicionero que sólo ha puesto palos en la rueda", ha afirmado.

Actualmente, el PP es el partido con más concejales en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con 7 de los 21 concejales. Hasta el momento, gobernada con el apoyo de Cambia San Juan, que tiene actualmente 4 concejales.

El resto del Pleno lo conforman 5 concejales del PSOE, 3 de Vox, 1 de Con Podemos-IU y un concejal no adscrito.