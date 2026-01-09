El PP de Salteras pide al PSOE que "su crisis interna no perjudique al funcionamiento del Ayuntamiento"

Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Salteras - PP SALTERAS

SALTERAS (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Salteras (Sevilla) ha pedido al PSOE del municipio, que ostenta el Gobierno municipal, que "su crisis interna no perjudique al normal funcionamiento del Ayuntamiento".

Unas declaraciones que llegan tras la dimisión este 31 de diciembre del primer teniente de alcalde del municipio, Miguel Ángel Toscano Pérez. Asimismo, el PP ha indicado que también ha dimitido la concejal de Hacienda, Carmen de los Santos Polvillo, y que los números nueve y once de la lista socialista, que eran los siguientes en asumir el acta, "han declinado hacerlo".

En esta línea, ha enmarcado la situación por la dimisión el pasado mes de julio del alcalde, Antonio Valverde, tras más de 22 años al frente del Gobierno local. Según el PP, tras su marcha, fue sustituido "sorpresivamente" por el quinto de la lista electoral, José Antonio Alfaro.

Asimismo, el PP ha señalado "la inestabilidad y el desgobierno que esta crisis interna socialista está generando en el municipio". "Esta situación está teniendo consecuencias para Salteras, como demuestra el hecho de que, por primera vez en más de 20 años, los presupuestos municipales no se hayan aprobado en plazo", ha afirmado.

Por ello, el partido ha pedido "transparencia, responsabilidad y un compromiso real con los vecinos" y ha destacado que "los saltereños no pueden ser los perjudicados por las luchas de poder y las discrepancias internas que esté viviendo el PSOE de Salteras".