PP de Sevilla asegura que la huelga de médicos se debe "a la falta de diálogo del Ministerio de Sanidad"

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén. - PP SEVILLA

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha asegurado este lunes que la huelga anunciada por los médicos de todo el país, que comenzará a partir del 16 de febrero y, que se alargará hasta junio, "es la consecuencia directa de la imposición, el ninguneo y la absoluta falta de diálogo del Ministerio de Sanidad con unos profesionales que son el eje y el pilar del Sistema Nacional de Salud".

La vicesecretaria de Educación y Sanidad, Gloria Guillén, ha asegurado que "una vez más serán los ciudadanos quienes paguen las consecuencias de la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez", ya que esta convocatoria provocará "la cancelación y el retraso de miles de citas médicas e intervenciones quirúrgicas en toda España".

"La previsión de hasta cinco semanas de huelga durante los primeros seis meses del año supone un récord negativo sin precedentes y evidencia que nada de lo que depende del gobierno de Sánchez funciona", ha subrayado la vicesecretaria popular.

En este sentido, ha señalado que "el Ejecutivo solo se preocupa por protegerse y mantenerse en el poder, mientras genera caos, incertidumbre y deterioro en todos los servicios públicos que toca, también en uno tan esencial como la sanidad".

Asimismo, la vicesecretaria de Educación y Sanidad ha lamentado que el Gobierno central "trate de eludir su responsabilidad". "No estamos ante un problema de estado anímico de los profesionales sanitarios, como llegó a insinuar el ministro Óscar Puente. Estamos ante el resultado de una gestión negligente y de una falta total de respeto hacia quienes sostienen nuestro sistema sanitario", ha afirmado.

"Exigimos a la ministra de Sanidad, Mónica García, que abandone la soberbia, se siente a dialogar de manera inmediata con los profesionales y adopte soluciones reales que garanticen la estabilidad del sistema y la atención que merecen los pacientes", ha concluido Guillén.