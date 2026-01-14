PP de Sevilla asegura que Montero "firma con el independentismo el principio de insolidaridad" con la nueva financiación

Reunión de la Junta Directiva del PP de Sevilla - PP SEVILLA

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha asegurado este miércoles que a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no le tiembla el pulso para firmar con el independentismo el principio de insolidaridad, con una nueva financiación que da una patada literal a la igualdad de todos los territorios del país".

Durante la celebración de la Junta Directiva del PP de Sevilla, el presidente provincial ha afirmado que "Montero lleva ocho años mareando la perdiz con la financiación autonómica, y es ahora cuando aborda este trascendental tema y lo hace de espaldas a las comunidades autónomas, sellando un trato con el independentismo para que reciban más los que más tienen".

En este sentido, Sánchez ha afirmado que la también candidata del PSOE de Andalucía en las próximas elecciones automáticas "traiciona a la que dice ser su tierra, porque es la misma que como consejera de la Junta de Andalucía decía que era imposible e inaceptable el principio de ordinalidad para cualquier territorio".

En paralelo, el presidente del PP provincial ha destacado que "el gobierno sanchista se ha convertido en el traspaso continuo de líneas rojas, el cruce de cualquier frontera y levantamientos de muros jamás imaginados".

Asimismo, Sánchez ha señalado que la situación "evidencia una triple quiebra: la crisis del poder legislativo, la del poder judicial, y de la del propio concepto de Nación. Y las tres hacen muy necesario que se aborde una urgente regeneración democrática".

Por otro lado, ha indicado ante que "ante este panorama nacional desolador, desde el PP seguimos ocupados y preocupados en las personas, en las que cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos: la vivienda, el empleo, la recuperación de las clases medias, el control migratorio, o la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras, y por supuesto, la regeneración de las instituciones vaciadas y viciadas por el sanchismo".

"En Andalucía tenemos el mejor ejemplo de que el PP sabe cómo Gobernar, aplicando la política útil, la que mejora la vida de las personas, con honradez, cercanía y con transparencia. Así lo ha demostrado Juanma Moreno", ha remarcado Ricardo Sánchez.

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha destacado el trabajo del Gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda que es "el principal problema de miles de familias y de los jóvenes".

En esta línea, ha señalado que, desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía, se han impulsado más de 15.400 viviendas protegidas en el conjunto andaluz, de las que 6.856 son en Sevilla, "algo que evidencia que el problema de la vivienda es un asunto que no sólo nos preocupa si no que nos ocupa".

En este sentido, ha subrayado que "gracias al trabajo y diálogo, Andalucía tiene hoy un Ley de Vivienda "útil y consensuada, que pone más suelo en el mercado, aumenta la oferta y da seguridad jurídica".