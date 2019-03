PP de Sevilla destaca el desdoble de la A-392 como "el mejor ejemplo del gobierno del cambio" para Alcalá y Dos Hermanas

Publicado 09/03/2019 11:26:05 CET

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha señalado al anuncio de finalización del desdoble de la A-392 entre los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaíra y Dos hermanas como "el mejor ejemplo del gobierno del cambio" para estas dos localidades, puesto que, "tras ocho años de paralización inadmisible de estas obras por parte del PSOE" en la Junta de Andalucía, "en solo un mes" el gobierno del presidente, Juanma Moreno, "ya lo ha desbloqueado y estará terminado a final de año".

Así lo ha asegurado la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, quien ha intervenido en las presentaciones de las candidatas de Dos Hermanas y Alcalá, Carmen Espada y Sandra González, respectivamente, de forma que los más de 200.000 vecinos de estas dos ciudades "han podido comprobar cómo gobierno y gestiona un gobierno del PP", según ha recogido este sábado en una nota el partido.

"Y es que, después de que en 2010 se adjudicara la obra del desdoble de esta carretera con el objetivo de que estuviera finalizada solo dos años después, la pésima gestión ha retrasado incomprensiblemente estas obras cometiendo a estos vecinos a desvíos constantes, obras, atascos y graves problemas de movilidad durante ocho eternos años", ha relatado Pérez, quien ha apostillado que "llegó un gobierno del PP a la Junta de Andalucía" y "ya ha llevado a cabo los trámites pendientes" para que este desdoble estuviera finalizado "antes de final de año".

Según la presidenta popular, "así gestiona el PP, trabajando por los sevillanos y cumpliendo sus compromisos", y este es el mismo modelo de gestión que quieren llevar a los ayuntamiento de Dos Hermanas y Alcalá con Espada y González.

Por su parte, la candidata Carmen Espada ha realizado una presentación de su proyecto para el municipio destacando que el PP realizará "una campaña real y cercana" con un paquete de medidas en materia de vivienda, comercio e industria, empleo, seguridad, juventud y educación, bienestar social, deporte, sanidad y cultura. "Llevaremos en nuestra campaña una revolución fiscal y, por supuesto, importantes medidas en materia de transparencia", ha añadido.

Espada ha asegurado que asume este cometido "con gran ilusión", pero "con suma responsabilidad", sabiendo que en Dos Hermanas "es necesario el cambio tras 36 años de un gobierno socialista acomodado" con un alcalde, Francisco Toscano (PSOE), que presenta "proyectos interminables en el tiempo, olvidando las altas tasas de desempleo" que sitúan a la ciudad en "la número dos de la provincia y 12 de Andalucía con mayor tasa de paro".

Por su parte, González ha manifestado en su presentación que Alcalá necesita un cambio político, "un gobierno transparente, cercano y un ayuntamiento de puertas abiertas" porque se encuentra "paralizada" desde hace años "ante la falta de ideas y de voluntad del partido socialista".

"Por ello, desde el PP hemos trabajado en un gran proyecto asentado en tres pilares; el empleo, porque no podemos permitirnos estar a once puntos por encima de la media nacional de paro, la seguridad, con el objetivo de abandonar el lamentable puesto de segunda ciudad sevillana con más delincuencia, y en tercer lugar, un ayuntamiento transparente, que nuestros vecinos no vean a los políticos como un problema, sino como personas cercanas", ha declarado.