El PP de Sevilla destaca la inversión de la Junta en movilidad y seguridad vial en el Aljarafe

La vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, junto a al vicesecretario de Política Municipal y Territorial, Martín Torres; las diputadas autonómicas del PP, Ana Chocano y Dolores Bautista. - PP SEVILLA

TOMARES (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este jueves el "compromiso firme" de la Junta de Andalucía con la mejora de la movilidad, la sostenibilidad y la seguridad vial en el Aljarafe. "Las inversiones que el Gobierno de Juanma Moreno está ejecutando en la comarca supondrán una transformación real de los accesos metropolitanos y una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos", ha indicado la vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas.

Según una nota remitida por el partido, ha estado junto al vicesecretario de Política Municipal y Territorial, Martín Torres; las diputadas autonómicas del PP por Sevilla, Ana Chocano y Dolores Bautista; el alcalde de Tomares, José María Soriano; la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, y el portavoz del PP en Castilleja de Guzmán, Salvador Cabeza de Vaca, en la visita a las obras de la vía ciclopeatonal en Tomares (Sevilla).

La vicesecretaria provincial ha puesto el foco en las dos plataformas reservadas para el transporte público y vehículos de alta ocupación, que concentran una inversión total cercana a los 30 millones de euros, y que representan una apuesta de la Junta de Andalucía por "una movilidad moderna, sostenible y eficaz en el área metropolitana". En el presupuesto para 2026, se destinan para ambas plataformas un total de 7.218.766 millones de euros.

La primera de ellas es la plataforma reservada entre Mairena del Aljarafe y Sevilla, en la A-8057 a la altura de la glorieta del Pisa, que cuenta con 3,6 kilómetros y finalización está prevista para principios de 2026, permitiendo descongestionar uno de los accesos más saturados de la corona metropolitana, "facilitando un transporte colectivo más eficiente y reduciendo emisiones".

La segunda plataforma reservada es la que conecta Sevilla con Camas y Castilleja de Guzmán, en la A-8077. Dispone de 3,5 kilómetros y se prevé que concluyan para la primavera de 2026.

Ambas infraestructuras incorporarán señalización inteligente y permitirán circular a los autobuses metropolitanos y a vehículos de alta ocupación, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la eficacia del transporte público. "Estas dos plataformas son infraestructuras imprescindibles que van a marcar un antes y un después en la movilidad metropolitana, con beneficios económicos, ambientales y sociales", ha explicado Cayuelas.

Por otro lado, Cayuelas ha subrayado la inversión para el carril ciclopeatonal Tomares-Castilleja de la Cuesta-Bormujos, un itinerario seguro para peatones y ciclistas situado junto a zonas residenciales. Este proyecto contempla la mejora del firme y la ampliación de la calzada, con una inversión de 1,5 millones de euros y una dotación prevista de 746.000 euros en 2026. Ha señalado que "este tipo de actuaciones contribuyen a crear espacios seguros y a fomentar el transporte sostenible".

Además, Chocano ha destacado las actuaciones adicionales de la Junta de Andalucía en reparación de firme en toda la provincia, que suponen más de 17,5 millones de euros, y en el Aljarafe permitirá intervenir en algunos de los tramos más demandados por los vecinos.

Entre ellos se incluyen: 5 kilómetros entre Gines y Espartinas, incluida la travesía de Espartinas, en la A-8076; la mejora de 4 kilómetros de la A-8058 en Coria del Río; la travesía de Olivares en la A-8077 y A-8075; el tramo Aznalcollar-Sanlúcar la Mayor en la A-477; y la mejora de la travesía de Bormujos en la A-474. Todas estas obras, ha explicado Chocano, "suponen un avance decisivo en seguridad vial y responden a demandas históricas de los vecinos del Aljarafe".