PP de Sevilla destaca el Plan de Vivienda del partido como solución al "grave problema" de acceso a la vivienda

PP de Sevilla en imagen de archivo - PP

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Sevilla y portavoz adjunta de vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, Sol Cruz- Guzmán, ha enmarcado que el Plan de Vivienda propuesto por el partido, a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, presenta "un modelo de libertad con el objetivo de que el acceso a una vivienda en propiedad o en alquiler sea asequible, posible y seguro".

En una nota emitida por el partido, ha detallado que el proyecto plantea "devolver la confianza perdida a todos los ciudadanos que ven como inalcanzable el acceso a una vivienda", un "grave problema" a juicio de la titular que responde a una gestión "incapaz" por parte del Gobierno estatal para "adelante políticas efectivas y reales en materia de vivienda".

Asimismo, ha detallado que el plan cuenta con diez puntos, entre los que se encuentran favorecer la construcción y rehabilitación de viviendas, con "menos trabajas y menos burocracia para la licencia de construcción, aplicando para ello el silencio administrativo positivo en 90 días"; movilización de todo el suelo público disponible para construir viviendas y ofrecerlas en alquiler, un 30 por ciento más barato que la media del mercado; flexibilizar las operaciones de regeneración urbana; la puesta en marcha de un Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a 4 años el tiempo que se tarda en iniciar la construcción de una vivienda; además de fomentar la colaboración pública y privada.

Se propone también la aprobación de una Ley del Suelo que otorgue "seguridad real" a los planes urbanísticos; más financiación para las comunidades autónomas, que faciliten la construcción de viviendas en su ámbito territorial; habilitar el uso de los remanentes sin gastar de los ayuntamientos; impulsar la construcción con nuevas técnicas industriales, para reducir los tiempo de ejecución material de la vivienda; o bajar el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 14 por ciento para los jóvenes que compran su primera vivienda, según ha enmarcado la mencionada nota.

Asimismo, plantea, según el PP, la bonificación del impuesto de la renta a los jóvenes durante sus primeros cuatro años de trabajo; complementar lo equivalente a lo aportado por el joven a la 'Hucha Hogar Joven' con un aval para la compra de vivienda a tipo de interés bonificado, hasta 40.000 euros; la puesta en marcha de una ley contra la ocupación para proceder al desalojo de ocupas en 48 horas; así como apoyar a las familias vulnerables y la seguridad a los propietarios no a quienes delinquen.

Al hilo, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que la comunidad, según asegura, tras la implantación por parte de la Junta de Andalucía de 15.400 viviendas protegidas, se sitúa "entre las que más promueven en España y demostrando que cuando hay planificación, seguridad jurídica y voluntad política, los resultados llegan". En el caso de la provincia de Sevilla, se han promovido 6.856 viviendas protegidas, según Sánchez.