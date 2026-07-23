El PP de Sevilla destaca que la provincia lidera la inversión de FP para desempleados con 27,9 millones de euros

El vicesecretario de Energía, Economía, Hacienda y Empleo del Partido Popular de Sevilla, Antonio Ramírez - PARTIDO POPULAR DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado que la provincia lidera la inversión en Formación Profesional (FP) para personas desempleadas por la inversión de 27,9 millones de euros que la Conserjería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha activado.

En una nota de prensa, el vicesecretario de Energía, Economía, Hacienda y Empleo del PP de Sevilla, Antonio Ramírez, ha subrayado el "impulso" de la administración autonómica para "mejorar la cualificación de personas trabajadoras desempleadas y ocupadas" en la provincia de Sevilla, así como en el conjunto de Andalucía donde se invertirá un total de 106.486 mil euros.

En este sentido, el PP ha señalado que la convocatoria se desarrollará entre los años 2026 y 2027 y que "gracias a ella", en toda Andalucía se desarrollarán 2.217 acciones formativas de las que se beneficiarán unas 73.600 trabajadores a través de una oferta que integra tanto la formación en el trabajo como las nuevas ofertas de FP de Grados B y C.

De esta forma, Ramírez ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "responder a las necesidades del tejido productivo andaluz" así como "mejorar las habilidades laborales, propiciando la inserción en el mercado laboral o ampliando los conocimientos y posibilidades de aquellos que cuentan con un empleo".

Asimismo, la programación combina las modalidades de presencial, teleformación y virtual y podrán concurrir a la convocatoria entidades privadas de formación, con y sin ánimo lucro inscritas o autorizadas para impartir las especialidades y enseñanzas previstas, lo que garantiza una "oferta diversificada y distribuida por todas Andalucía", según el PP.