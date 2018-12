PP Sevilla dice que condiciona su posición ante presupuesto a cumplir acuerdo para 2018 y a sus cuentas "alternativas"

Publicado 11/12/2018 17:35:29 CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular y candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha afirmado que condicionará su posición ante el proyecto de presupuestos para 2019 del gobierno del socialista Juan Espadas al cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre PP y PSOE de cara a las cuentas de 2018 y a que el citado proyecto esté "condicionado por el presupuesto alternativo" que presentarán los populares.

Pérez ha realizado estas declaraciones después de que Espadas haya anunciado que en unos días empezará a analizar con los partidos las posibles enmiendas a incorporar en el presupuesto, a la vez que pedía a los grupos una "aprobación prudente" o la abstención a quien no comparta las cuentas para que no se produzca una reducción de fondos de hasta 80 millones de euros, al no poder ejecutar nuevas inversiones con las cuentas prorrogadas y provocar una bajada del techo de gasto para ejercicios siguientes.

De hecho, Pérez indicaba el viernes en una rueda de prensa que condicionaba la abstención a las cuentas de 2019 a tres asuntos "extrapresupuestarios", como son una "potente" rebaja fiscal; más medios para la Policía Local y la exigencia al Estado de más policías nacionales y el apoyo al emprendimiento, a los autónomos, a los empresarios.

Tras ello, el portavoz popular ha señalado en un comunicado que los asuntos del acuerdo presupuestario para 2018 están "absolutamente incumplidos", por lo que "cualquier apoyo o abstención que permita aprobar el presupuesto está condicionada al cumplimiento de las propuestas que sustentaron la aprobación del presupuesto de 2018". "Si no es así será bastante difícil su apoyo", advierte.

Así, ha manifestado que hay asuntos incluidos en el acuerdo presupuestario del año pasado como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la reclamación de la Participación de los Ingresos del Estado (Patrica) y el metro que "no se han cumplido y que tampoco tienen presencia en el proyecto de presupuesto del gobierno de este año, algo que es absolutamente incomprensible".

Del mismo modo, ha destacado que "pretender presentar un presupuesto que será gestionado solo cinco meses por el actual gobierno puede ser condicionar la política que quiera desarrollar un nuevo gobierno, por lo que son aspectos que hay que tener en cuenta antes de plantear cualquier acuerdo presupuestario". Ha reiterado que Espadas "debería reflexionar sobre cómo aprobar un presupuesto que solo va a ser ejecutado durante cinco de los siete próximos meses".

En este sentido, Pérez ha señalado que el PP presentará un presupuesto "alternativo" y que o las próximas cuentas están "condicionadas" a él o "será difícil alcanzar un acuerdo". "Condicionamos nuestra posición al presupuesto al cumplimiento de los acuerdos presupuestarios alcanzados en 2018 y al contenido del presupuesto alternativo del PP, que será presentado en próximos días", recalca.