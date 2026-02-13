El PP de Sevilla muestra su apoyo "sin fisuras" al equipo de gobierno 'popular' de Burguillos

EL alcalde del PP en Burguillos, Domingo Delgado, y Ricardo Sánchez. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha mostrado su apoyo "sin fisuras" al equipo de gobierno popular de Burguillos, ante el auto del Juzgado Mercantil nº1 de Sevilla en la que se sanciona al alcalde y a seis concejales del PP al pago de una multa de 3.650 euros anuales, sin límite de tiempo, por la deuda del Ayuntamiento heredada del anterior gobierno socialista.

En una nota, la formación política ha señalado que el alcalde del PP, Domingo Delgado, y su equipo han tenido que hacer frente, desde su llegada a la alcaldía, a una deuda de 67 millones de euros heredada de los anteriores gobiernos socialista "por el despilfarro de éstos (hasta 40 millones de euros tirados en esqueletos de hormigón) y dinero público del que aún se desconoce ha donde ha ido a parar".

Una situación que, a su juicio, ha dejado al municipio a merced del fondo de buitre Kasac Europe Investments Sarl. Además, el PP ha criticado que Burguillos es, "lamentablemente, el máximo exponente del desprecio y el despilfarro socialista del dinero público de todos los ciudadanos, una deuda que tendrán que pagar todos los vecinos durante muchos años".

Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento está actuando conforme a la legalidad y según las indicaciones de la intervención municipal. Ha apuntado que el auto judicial recoge, según su criterio, que el Ayuntamiento debería de haber suscrito un préstamo de 28 millones de euros, que es el importe de la deuda pendiente incluyendo intereses, si bien "esa cantidad no es posible porque no se garantizaría la estabilidad presupuestaria municipal y llevaría al colapso del Ayuntamiento".

En este sentido, el partido ha afirmado que el presupuesto anual municipal es de 5,4 millones de euros, un préstamo de 28 millones de euros con un periodo de amortización de 12 años, supondría un pago anual de 2,8 millones, una cifra incompatible absolutamente con la supervivencia financiera del Ayuntamiento, cuyo capítulo de personal asciende a 3,2 millones de euros.

"Así las cosas, esto supondría el impago de nóminas y la no prestación de servicios públicos básicos entre otras cuestiones, o lo que es lo mismo el cierre del Ayuntamiento", ha expuesto. Los 'populares' también han defendido que, a pesar de toda esta situación, el Ayuntamiento y el equipo de gobierno popular ha mostrado "activamente su intención de pago, puesto que así lo está realizando, siendo una parte importante de la deuda socialista heredada la que está ya saldada".

No obstante, la formación política ha señalado que se entiende que con las numerosas actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno para pagar la deuda (pago de 4,2 millones, puesta a disposición de todo el patrimonio municipal y las distintas ofertas que se han hecho llegar al fondo de buitre, la última de 13,5 millones), el juez entienda que "exista una voluntad consciente de incumplimiento de la sentencia, cuando la realidad es que hay imposibilidad material de pagar la deuda de manera inmediata".

"Con sanciones de este tipo, a personas que han asumido responsabilidades públicas para sacar el pueblo adelante y que están haciendo frente a la extrema deuda heredada, por decisiones adoptadas dentro de la ilegalidad, tiene un efecto disuasorio grave sobre la participación política", ha expuesto el partido.

Finalmente, el PP de Sevilla ha mostrado su "firme apoyo y absoluta disposición" al alcalde, a su equipo de gobierno y a todos los burguilleros "ante una situación en la que el único responsable es el PSOE y concretamente, el alcalde y concejales de la época en cuestión, los mismos que a los que a día de hoy no se les está pidiendo responsabilidad ninguna".