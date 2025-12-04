PP de Sevilla pide "explicaciones inmediatas" a Montero sobre Paco Salazar y advierte de "protección" al exdirigente

El secretario general del Partido Popular de Sevilla, Agustín Aguilera - PP

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Sevilla, Agustín Aguilera, ha pedido este jueves "explicaciones inmediatas" a la vicepresidenta primera del Gobierno y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, sobre el caso del exdirigente socialista sevillano Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas que se han realizado contra él. Asimismo, ha criticado la "protección y blindaje" al presunto acosador.

En una nota emitida por el partido, el popular ha denunciado que Salazar "contó con la cobertura política de la dirección andaluza del PSOE" mientras, asegura, "las advertencias de las militantes quedaban silenciadas".

Por ello, ha solicitado al Gobierno información detallada sobre la actuación de Montero durante el episodio y ha reclamado explicaciones sobre las medidas de protección y el acompañamiento brindado a las militantes por parte del partido en ese contexto.

Por último, ha subrayado que "las mujeres merecen respeto, coherencia y protección", criticando que Montero habría modificado su postura respecto al episodio una vez que "el escándalo ya se ha hecho público".