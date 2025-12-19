PP de Sevilla pide explicaciones al presidente de Diputación por el "silencio" del PSOE ante un presunto caso de acoso

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha pedido explicaciones al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ante un posible caso de acoso denunciado por una trabajadora de la institución provincial.

En una nota remitida por el partido, se hace referencia a una información publicada por ABC en la que la denunciante "venía alertando" del trato que presuntamente estaba recibiendo por parte del coordinador de presidencia de la Diputación y miembro de la comisión ejecutiva de María Jesús Montero, Demetrio Pérez.

Sánchez ha señalado a Fernández como "responsable político directo del silencio ante la denuncia de una trabajadora". En esta línea, ha indicado que la información publicada asegura que la dirección del PSOE de Sevilla "tenía conocimiento de los hechos". Entre los responsables, nombra al propio Fernández, al secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, a la presidenta provincial del partido, Amparo Rubiales, a la diputada provincial y alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar y la presidenta de la asociación feminista En Red, Carmen Torres.

El presidente del PP sevillano ha exigido a Fernández "explicaciones públicas inmediatas sobre qué sabía, cuándo lo supo y por qué permitió que esta situación continuara". Asimismo, ha pedido la dimisión "inmediata" de Demetrio Pérez y Francisco Toajas.

"La prioridad no fue escuchar ni proteger a la trabajadora, sino presuntamente chantajearla para evitar que el caso trascendiera públicamente y dañara al PSOE. Esa forma de actuar es la esencia del sanchismo, controlar el relato y tapar los problemas cuando afectan a los suyos", ha afirmado Sánchez.

En esta línea, el presidente del PP sevillano ha asegurado que este caso "no es un hecho aislado", haciendo referencia a los presuntos casos de Salazar y Toajas. En este sentido, ha indicado que "el PSOE actúa igual en Sevilla que en Madrid cuando las denuncias de mujeres afectan a su estructura interna". "El feminismo del PSOE se queda en la pancarta. Cuando una mujer denuncia y el señalado forma parte del aparato, el sanchismo calla, tapa y amenaza", ha indicado.

"La defensa de las mujeres exige hechos, coherencia y valentía, no discursos vacíos ni silencios interesados", ha concluido el dirigente popular.