PP Sevilla pide información sobre actuaciones del Consorcio de Bomberos durante la borrasca y alerta de "precariedad"

Portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres - PP

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha anunciado este martes, 3 de enero, que ha registrado una petición en la institución provincial para pedir "información detallada" sobre el operativo activado por el Consorcio Provincial de Bomberos durante el paso de la borrasca 'Kristin', al tiempo que ha alertado de "la precariedad de medios materiales en los parques de bomberos de la provincia".

Al hilo, el portavoz popular, Martín Torres, ha enmarcado en una nota emitida por el partido que reclamará conocer qué dispositivo preventivo se puso en marcha para atender a los municipios ante las complicadas condiciones meteorológicas previstas, si la provincia está preparada para responder a las graves incidencias que se están produciendo por las condiciones meteorológicas adversas, así como el número de incidencias que tuvo que atender el Consorcio durante el temporal.

Asimismo, ha urgido responsabilidades al presidente de la institución provincial, Javier Fernández, por, a su juicio, "no haber adoptado medidas a tiempo pese a las reiteradas advertencias" respecto a la "precaria situación" que, asegura, atraviesan los parques de bomberos de la provincia de Sevilla. "Resulta inaceptable que los bomberos tengan que enfrentarse a rescates sin el material necesario mientras el ente supramunicipal provincial sigue sin priorizar su seguridad", ha lamentado.

Para el portavoz popular, la falta de medios de los bomberos no es un "problema nuevo ni desconocido". En su lugar, se trata de "una consecuencia directa de años de desidia y mala gestión". Por ello, ha pedido una "respuesta inmediata" por parte del gobierno provincial.