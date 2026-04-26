El PP de Sevilla pide a Vox que sea "riguroso" con la información sobre el nuevo IES Los Bermejales

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha pedido a Vox que "se aleje de la demagogia" y sea "riguroso" con la información sobre el nuevo IES Los Bermejales, ante las declaraciones de la señora Cristina Peláez sobre este centro educativo. La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha criticado la alarma creada por Peláez, quien ha puesto en duda que el IES Los Bermejales "vaya a ser una realidad". "La señora Peláez debería informarse bien antes de hablar", ha añadido.

"La realidad es que está el dinero y está en fase de licitación de la redacción del proyecto y dirección facultativa, y tras mas de 20 años de espera la construcción de este centro está más cerca que nunca gracias al Gobierno de Juanma Moreno", ha afirmado Guillén en una nota.

Según ha explicado la formación política, el Instituto de Los Bermejales está en fase de licitación y cuenta con una inversión total de 9,6 millones de euros, siendo el importe de la licitación de 635.231,85 euros.

La fase de licitación en la que se encuentra es, sin duda, "un paso decisivo para que la construcción del instituto sea una realidad y dé respuesta a los problemas de escolarización de la zona que llevan años reclamando padres y comunidad educativa".

SOBRE EL FUTURO IES LOS BERMEJALES

El nuevo instituto de Los Bermejales será de tipología D3+B2.2, es decir, contará con tres líneas de ESO y dos de Bachillerato, sumando una capacidad de 500 plazas. La superficie construida será de 4.485 metros cuadrados.

En la zona docente de Secundaria habrá 12 aulas polivalentes para 360 puestos escolares, aula de música, dramatización y audiovisuales, aula de educación plástica y audiovisual, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, aula taller y laboratorio.

Para Bachillerato, se crearán cuatro aulas polivalentes con capacidad para 140 plazas, tres laboratorios (uno compartido con Secundaria), aula de dibujo, aula de tecnología informática y computación y aulas de desdoble y apoyo. La zona docente se completará con diez seminarios y aseos para el alumnado.