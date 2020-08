El PP de Sevilla tilda de "robo y chantaje" que el PSOE "se apropie" de los depósitos ahorrados por los ayuntamientos

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha calificado este lunes de "robo y chantaje" que el PSOE "se apropie" de los depósitos ahorrados "con tanta dificultad" por los ayuntamientos.

Así lo ha expresado la presidenta de los populares en un comunicado en el que destaca que su formación "dice 'No' a la propuesta del Gobierno porque no responde a las necesidades y peticiones de las Entidades Locales, excluye al mundo rural y a más de 3.000 Entidades Locales que ha cerrado 2019 con deuda o no han tenido Remanente de Tesorería positivo (RTGG) y destruye la autonomía local reconocida en la Constitución".

La presidenta del PP de Sevilla ha recordado que las Entidades Locales solicitaron, por unanimidad, al Gobierno de España utilizar el 100 por cien de su remanente de tesorería para gastos generales como recurso imprescindible para las entidades locales, flexibilizar la regla de gasto, un fondo de 5.000 millones de euros incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquéllas que no dispusieran de Remanente de Tesorería o consideradas en situación de riesgo financiero, otro fondo de fondo para el sostenimiento del transporte público urbano colectivo, y un tercer fondo para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

En este sentido, Pérez ha señalado que el Gobierno ofrece un acuerdo en que el que habilita un fondo de 5.000 millones "totalmente condicionado" puesto que dicho fondo solamente se repartirá entre las Entidades Locales que entreguen al Ejecutivo la totalidad de sus RTGG a 31/12/2019 --minorado por los saldos de las cuentas de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos acumulado a 31 de diciembre de 2019, por el importe de las modificaciones de crédito aprobadas con anterioridad y por el que se estime que se destinará a inversiones financieramente sostenibles durante 12 años--.

"El PP no está dispuesto a aceptar un chantaje que supone entregar 15.000 millones de euros de todos los vecinos para que el Gobierno los utilice en su agenda política durante los próximos años mientras que las Entidades Locales se ven privadas de dichos fondos y, por tanto, no podrán atender las necesidades de sus vecinos", ha manifestado Pérez.

La presidenta de los populares sevillanos ha señalado que las actuaciones permitidas por el Gobierno no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos empresas y comercios. "El presidente de Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha echado a los brazos de la ministra y de Pedro Sánchez, no ha sabido ni sabe defender a los ayuntamientos ni al municipalismo", ha añadido. "Lo único que está haciendo Villalobos es acceder al chantaje y robo de los depósitos ahorrados con tanta dificultad por los ayuntamientos".

Tras la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el PP ha destacado que la propuesta "no tiene el aval de este órgano y solo ha salido adelante con los votos de los alcaldes socialistas más el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero"

En este sentido, Pérez ha indicado que el presidente de la FEMP "ha roto, por primera vez en la historia, el consenso de este órgano, solo ha mirado por el interés partidista, ya que hasta sus propios socios de gobierno, como Podemos, se han abstenido y no ha votado a favor de dicho robo a los ayuntamientos".