El PP de Sevilla valora la aprobación de la orden andaluza de acreditación y control de predadores cinegéticos

El vicesecretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del PP de Sevilla, Juan Jiménez. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha valorado de forma muy positiva la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de la orden que regula la acreditación y las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos, así como los métodos de captura homologados en la comunidad autónoma.

En un comunicado, el vicesecretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del PP de Sevilla, Juan Jiménez, señala que con esta orden, el Gobierno de Juanma Moreno "vuelve a demostrar que cumple con el sector cinegético, con nuestros ganaderos y agricultores y con la defensa del equilibrio ambiental, apostando por una gestión responsable, técnica y basada en criterios científicos".

Jiménez subraya que se trata de una norma "necesaria y largamente demandada", que viene a desarrollar el marco legal ya previsto en la normativa andaluza y estatal y que dota de seguridad jurídica a una actividad "excepcional pero imprescindible cuando existen daños contrastados a la fauna silvestre, a los cultivos, a la ganadería o riesgos para la seguridad de las personas".

Desde el PP de Sevilla se destaca el hecho de que la orden establezca requisitos claros de formación, acreditación profesional y reciclaje periódico para los controladores de predadores, mediante un carné personal e intransferible con validez de cinco años. "No hablamos de actuaciones indiscriminadas, sino de medidas muy reguladas, con personal cualificado y métodos homologados que garantizan la selectividad y el bienestar animal", recalca el dirigente popular.

Asimismo, el vicesecretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente recuerda que esta disposición da cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Andaluz de Caza 2023-2033, y responde al incremento de poblaciones de especies como el jabalí o los cerdos asilvestrados, que están generando importantes problemas sanitarios, ambientales y de seguridad en el medio rural y periurbano.

"La amenaza de enfermedades como la peste porcina africana hace imprescindible contar con herramientas eficaces y homologadas de control", ha añadido. Además, Jiménez afirma que desde el PP de Sevilla "apoyamos firmemente una política medioambiental equilibrada, que protege la biodiversidad pero que también escucha al territorio, al campo andaluz y a quienes viven de él. Esta orden es un ejemplo de buena gestión, de rigor técnico y de compromiso con Andalucía", concluye.