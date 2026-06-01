El PP de Sevilla valora el impulso en el Congreso de la protección de las alfombras del Corpus

La diputada del PP en el Congreso de los Diputados por Sevilla Sol Cruz Guzmán - PP DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha valorado "muy positivamente" las iniciativas aprobadas en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular para avanzar en la rebaja del IVA cultural y reforzar la protección de las alfombras del Corpus "como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de España".

En este sentido, la vicesecretaria de Cultura del PP de Sevilla y diputada nacional, Sol Cruz-Guzmán, ha subrayado especialmente que la iniciativa del Partido Popular para impulsar la rebaja del IVA cultural "haya salido adelante pese a la abstención del PSOE, evidenciando la falta de compromiso de los socialistas con un sector que lleva años reclamando medidas reales de apoyo", señala en un comunicado.

"El Partido Popular vuelve a demostrar con hechos su compromiso con la cultura, con nuestros creadores y con las tradiciones que forman parte de nuestra identidad colectiva. Mientras el PP impulsa propuestas concretas para respaldar a artistas, creadores y galerías, el PSOE vuelve a ponerse de perfil ante una reivindicación histórica del sector cultural", ha añadido la diputada al respecto.

En relación con la iniciativa para impulsar la rebaja del IVA del arte, la dirigente popular ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "continúe sin aplicar" una medida permitida por la UE desde hace dos años y "ampliamente demandada" por el sector cultural. "Mientras otros países avanzan en el apoyo a sus artistas y galerías, España sigue perdiendo oportunidades. Defender a nuestros creadores debe ser una prioridad y no podemos seguir ignorando las dificultades económicas que atraviesa el sector cultural", ha señalado.

Asimismo, ha destacado el respaldo del PP a las galerías de arte y a los artistas plásticos, "que desempeñan una labor esencial para acercar la cultura a la ciudadanía y dinamizar el tejido cultural". Se trata de una medida que tendrá una repercusión muy positiva en el tejido cultural sevillano, beneficiando directamente a galerías de referencia como las de Rafael Ortiz, Alarcón Criado, Di Gallery, Haurie, Delimbo, Birimbao, Zunino, Barrera Baldán, Antigua Berlín, Espacio Derivado, y Espacio Exzéntrico, entre otras.

PROTECCIÓN DE LAS ALFOMBRAS DEL CORPUS

Por otra parte, la dirigente popular ha puesto en valor la iniciativa aprobada para proteger las alfombras del Corpus, una tradición profundamente arraigada en numerosos municipios de la provincia como Bormujos, Carmona y La Puebla del Río. "Las alfombras del Corpus representan un legado cultural y artístico construido generación tras generación gracias al esfuerzo colectivo de vecinos, asociaciones y familias. Son una muestra de nuestra riqueza cultural y merecen el reconocimiento y la protección de las instituciones", ha afirmado.

De esta forma, Sol Cruz-Guzmán ha defendido que el Ministerio de Cultura impulse su reconocimiento como 'Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España' y promueva esta tradición como una expresión cultural de gran valor para nuestro país. "Desde el PP de Sevilla seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que sirvan para fortalecer nuestra cultura, proteger nuestras tradiciones y respaldar a quienes hacen posible el enorme patrimonio cultural de España", ha concluido.